В поддержку Аллы Пугачевой запустили флешмоб с "говорящими тапками" (видео)

Идею подхватили ее коллеги певцы Николай Басков и Филипп Киркоров

Скандал с петицией против певицы Аллы Пугачевой не стихает. На сайте change.org несколько дней назад появилось открытое письмо, которое адресовано генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву.

Тогда на защиту певицы встали многие звезды и публично поддержали ее, публикуя посты в соцсетях.

Тем временем на петицию отреагировали уже почти 140 тысяч пользователей.

Через некоторое время сама Пугачева записала для критиканов ироничное видео со своими домашними тапочками.

"Не надо собирать никакие там подписи! Ведь самое смешное – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше", – сказала Пугачева.

Примечательно, что эту идею подхватили ее коллеги певцы Николай Басков и Филипп Киркоров и запустили флешмоб в Instagram.

Официальное обращение тапочек Коли..... #моитапки передаю эстафету тапочкам @fkirkorov Видео опубликовано Николай Басков (@nikolaibaskov) Янв 11 2017 в 11:03 PST

Для этого нужно снять на видео свои тапочки и выкладывают их в соцсеть. Таким образом якобы демонстрируется поддержка Аллы Пугачевой.

Официальное обращение тапочек Филиппа..... #моитапки @alla_orfey передаю эстафету тапочкам @rudkovskayaofficial Видео опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 11 2017 в 1:23 PST

Примечательно, что под хэштегом #моитапки можно уже найти большое количество постов в поддержку певицы.

#моитапочки #моитапки #тапкиэстафета Видео опубликовано tanya (@tata_beonis_) Янв 11 2017 в 10:07 PST

#моитапки поддерживают @alla_orfey @nikolaibaskov @fkirkorov .Все тапки объединяйтесь, поддержим наших любимых артистов! Видео опубликовано Дмитрий Плешков (@dm_pleshkov) Янв 12 2017 в 12:50 PST