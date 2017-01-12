В поддержку Аллы Пугачевой запустили флешмоб с "говорящими тапками" (видео)
Идею подхватили ее коллеги певцы Николай Басков и Филипп Киркоров
Скандал с петицией против певицы Аллы Пугачевой не стихает. На сайте change.org несколько дней назад появилось открытое письмо, которое адресовано генеральному директору "Первого канала" Константину Эрнсту с просьбой убрать из следующего новогоднего эфира Аллу Пугачеву.
Тогда на защиту певицы встали многие звезды и публично поддержали ее, публикуя посты в соцсетях.
Тем временем на петицию отреагировали уже почти 140 тысяч пользователей.
Через некоторое время сама Пугачева записала для критиканов ироничное видео со своими домашними тапочками.
"Не надо собирать никакие там подписи! Ведь самое смешное – это желание нравиться всем. Кому-то нравится, кому-то – нет. Живем дальше", – сказала Пугачева.
Примечательно, что эту идею подхватили ее коллеги певцы Николай Басков и Филипп Киркоров и запустили флешмоб в Instagram.
Для этого нужно снять на видео свои тапочки и выкладывают их в соцсеть. Таким образом якобы демонстрируется поддержка Аллы Пугачевой.
Примечательно, что под хэштегом #моитапки можно уже найти большое количество постов в поддержку певицы.
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