В России задержали известного режиссера

Сегодня, 11:45

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Кирилл Серебрянников. Фото: facebook.com/kirill.serebrennikov
Кирилл Серебрянников. Фото: facebook.com/kirill.serebrennikov

В России по обвинению в мошенничестве задержали режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова, сообщает Следственный комитет России.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах были выделены на реализацию проекта "Платформа".

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Его действия квалифицируются следствием по части 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. С ходатайством об аресте ведомство в суд пока не обращалось.

Напомним, 23 мая 2017 года правоохранительные органы в России провели обыски в квартире Серебренникова и в театре "Гоголь-центр" в рамках дела о хищении. Было возбуждено дело по статье "Хищение в особо крупном размере". Серебренников проходил по этому делу свидетелем. 24 мая в Кремле во время награждения российского актера театра и кино Евгения Миронова орденом "За заслуги перед Отечеством" он передал президенту Владимиру Путину письмо в поддержку Серебренникова.
Россия, мошенничество, режиссер, следственный комитет, задержали, арестовали

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