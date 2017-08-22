В России задержали известного режиссера

В России по обвинению в мошенничестве задержали режиссера театра и кино Кирилла Серебренникова, сообщает Следственный комитет России.

Как говорится в сообщении на сайте ведомства, Серебренникова подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, которые в 2011-2014 годах были выделены на реализацию проекта "Платформа".

Его действия квалифицируются следствием по части 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. С ходатайством об аресте ведомство в суд пока не обращалось.

Напомним, 23 мая 2017 года правоохранительные органы в России провели обыски в квартире Серебренникова и в театре "Гоголь-центр" в рамках дела о хищении. Было возбуждено дело по статье "Хищение в особо крупном размере". Серебренников проходил по этому делу свидетелем. 24 мая в Кремле во время награждения российского актера театра и кино Евгения Миронова орденом "За заслуги перед Отечеством" он передал президенту Владимиру Путину письмо в поддержку Серебренникова.



