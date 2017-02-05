Вакарчук развернул флаг Мариуполя в Австралии (видео)

Во время выступления в Австралии Святослав Вакарчук развернул флаг Мариуполя. Об этом сообщила одна из посетительниц концерта "Океана Эльзы", – передает 24 телеканал.

"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", – написала девушка.