Вакарчук развернул флаг Мариуполя в Австралии (видео)

Сегодня, 00:11

"Океан Эльзы" выступил с концертом в Австралии


Во время выступления в Австралии Святослав Вакарчук развернул флаг Мариуполя. Об этом сообщила одна из посетительниц концерта "Океана Эльзы", – передает 24 телеканал.

"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", – написала девушка.
видео, вакарчук, флаг, святослав вакарчук

Вы сейчас просматриваете новость "Вакарчук развернул флаг Мариуполя в Австралии (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Сегодня флагу Украины исполнилось 25 лет. Фото: из открытых источников

Украинскому флагу исполнилось 25 лет

28 Января, 10:00

28 января 1992 года Рада утвердила сине-желтый флаг Украины

Мнения

Святослав Вакарчук. Фото из открытых источников

Вакарчук назвал 5 ключевых моментов, которые определяют будущее Украины

25 Января, 06:46

По словам музыканта, "соседи никуда не исчезнут, и надо понимать это не только сердцем, но и умом, а значит, учиться жить рядом с ними, учитывая только свои интересы"

Звезды

Певец из Нигерии покорил интернет украиноязычной песней

30 Декабря 2016, 07:24

Песню "Письма" Мантис написал сам, а продюсером стал его наставник на "Голосе страны" Святослав Вакарчук

Украина

Наш флаг в Таиланде. Фото Instagram

Футболисты "Стали" сделали яркое фото с украинским флагом в Таиланде

22 Декабря 2016, 12:23

Юрий Панькив и Николай Ищенко проводят отпуск с женами в Азии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования