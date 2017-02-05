Вакарчук развернул флаг Мариуполя в Австралии (видео)
"Океан Эльзы" выступил с концертом в Австралии
Во время выступления в Австралии Святослав Вакарчук развернул флаг Мариуполя. Об этом сообщила одна из посетительниц концерта "Океана Эльзы", – передает 24 телеканал.
"Незабываемый момент вечера. Я бросила из толпы Славе флаг Мариуполя и под конец концерта он раскрыл его перед всей аудиторией. Как же это приятно и круто! Привет нашему родному городу из Австралии", – написала девушка.
Вы сейчас просматриваете новость "Вакарчук развернул флаг Мариуполя в Австралии (видео)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии