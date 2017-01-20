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Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери http://www.segodnya.ua/img/article/7901/15_main.1484910119.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/15_tn.1484910119.jpg Звезды Инга Меладзе сыграла скромную свадьбу, где присутствовали близкие люди

Валерий Меладзе не смог приехать на свадьбу дочери

Сегодня, 13:30

Инга Меладзе сыграла скромную свадьбу, где присутствовали близкие люди

Валерий Меладзе с дочерьми. Фото: Instagram
Валерий Меладзе с дочерьми. Фото: Instagram

В семье музыканта Валерия Меладзе радостное событие: его дочь Инга вышла замуж за своего возлюбленного Нори Вергиза. Сейчас молодые люди организовали небольшое торжество по случаю бракосочетания.

Мама Инги Ирина Меладзе рассказала "СтарХит" о том, как прошла торжественная церемония. Знаменитый отец не смог приехать на праздник к дочери, однако на грандиозную свадьбу в октябре должна собраться вся семья.

"Это была первая часть торжества, отметили в узком кругу, было всего 16 человек – родные, друзья, – рассказала Ирина Меладзе. – Валерий не смог прилететь, поздравил дочь по телефону. Торжество прошло в Кембридже. Я прилетела вместе с младшей дочерью Ариной, а средняя Соня не смогла вырваться – у нее сессия в МГИМО. Конечно, для нее это был такой трагичный момент, она хотела в этот день быть рядом с сестрой. Но вот Инга, когда выбирала дату росписи, почему-то думала, что сессия у сестры будет до Нового года".
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