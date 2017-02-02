Ванна с молоком и живая анимация: Тина Кароль показала, как создавался ее уникальный клип (фото)

Сегодня, 12:00

В клипе использовали спецэффект, в свое время отмеченный статуэткой "Оскар


Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Кадр из видео

Студия Gloria FX выложила в интернет историю создания клипа на песню Тины Кароль "Твої гріхи"  из ее будущего альбома. Как известно, над видео в Киеве работала известная команда Gloria FX, получившая награду на церемонии MTV Video Music Awards 2016 за спецэффекты к песне Up&Up знаменитой британской группы Coldplay. В клипе использовали спецэффект, в свое время отмеченный статуэткой "Оскар" — так называемый "эффект невидимки", при котором в кадре якобы присутствует невидимый герой, но визуально зритель его не видит.

Как рассказали специалисты студии, для того чтобы достичь невидимого эффекта, героя полностью облачили в зеленый костюм. Именно этот цвет легче всего стереть во время компьютерной обработки. Также авторы клипа создали "живую анимацию": из кожи певицы распускались цветы, а платье превратилось в ветки сакуры.

Арт-директор студии Gloria FX и со-режиссер клипа Анатолий Кузьмицкий называет эту работу сенсацией. "Когда Тина показала нам эту песню, мы сразу увидели историю молодой, робкой девушки, невинной, как цветок, — рассказал Анатолий. — Несмотря на душевные терзания, она находит в себе силы отпустить прошлое и распускается, как бутон".

"Это уникальная работа, очень кропотливая и сложная. У нас было несколько задач — донести до зрителя физическое взаимодействие Тины с невидимым героем, — рассказал со-режиссер видео Сергей Машевский. — Показать распускающиеся бутоны цветов внутри ее тела, с „рассыпанием" кожи в этот момент. Основной сложностью именно этого эффекта было воссоздать эту идею при динамичной камере".

Во время съемок, которые проходили в Киеве, Тине пришлось более шести часов лежать в ванной. "При этом она была наполнена водой с молоком. Воду подогревали, чтобы я не мерзла, но под конец работы запах был не очень. Так что это не было приятной омолаживающей процедурой, — призналась сама певица. — На все тело и лицо мне черным маркером нанесли черные точки, из которых в клипе расцветают цветы. Это для того, чтобы техника поймала мимику лица. А выглядело это очень смешно. Потом еще долго не могла отмыть эти крапинки".

Отметим, что с момента премьеры клип Тины Кароль "Твої гріхи" посмотрело 2 миллиона человек.
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Источник:

"Сегодня"

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