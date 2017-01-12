Ведущая Анна Панова отпраздновала день рождения на Бали (фото)

На днях ведущая информационной программы "События" на канале "Украина" Анна Панова отметила свой день рождения. Ведущей исполнилось 37 лет. Сейчас Анна отдыхает в теплых краях. Панова поделилась своими первыми эмоциями и впечатлениями от острова Бали.

"Шумных компаний не люблю – ни в будни, ни в праздники. Потому на день рождения стараюсь куда-нибудь "сбежать" – в идеале, в теплые края. Я родилась 7 января. В Украине в это время снежно и морозно, а я очень люблю солнце и море. Потому выбираю путешествие в лето посреди зимы. Уютное торжество с самыми близкими – это лучшее, что может быть. Я вообще большая поклонница Юго-Восточной Азии. Была на Шри Ланке, в Таиланде, Камбодже – и давно присматривалась к Бали. Здесь зелено, солнечно, романтично и умиротворенно", – рассказала Панова.

Фото: предоставлено каналом "Украина"

Анна призналась, что ее поразило больше всего во время отпуска. "На Бали удивительная природа: сочная и щедрая. Замечательные люди, они простые и улыбчивые. Величественные храмы, священные источники и мощные водопады. Балийцы живут в гармонии с природой и гостеприимно показывают богатства своей страны: рисовые террасы, кофейные плантации и спящий вулкан. Представляете, здесь есть даже родные для украинцев чорнобривці! Словом, с каждым днем все больше влюбляюсь в этот райский остров", – поделилась ведущая информационной программы "События".

Фото: предоставлено каналом "Украина"

Ведущая также рассказала о своем самом необычном дне рождения: "Самый необычный был в прошлом году. Вопреки традиции уезжать на заморский курорт, я отправилась в Карпаты, покорять горные вершины на лыжах. Впервые в жизни! Это, конечно, оказалось сложнее, чем тюленем лежать на пляже – но к концу дня я уже уверенно спускалась с горок для начинающих", – рассказала Анна.

Фото: предоставлено каналом "Украина"

Фото: предоставлено каналом "Украина"