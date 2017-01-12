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Ведущая Анна Панова отпраздновала день рождения на Бали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/31_main.1484214058.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/31_tn.1484214058.jpg Звезды Панова поделилась своими первыми эмоциями и впечатлениями от острова Бали

Ведущая Анна Панова отпраздновала день рождения на Бали (фото)

Сегодня, 12:30

Панова поделилась своими первыми эмоциями и впечатлениями от острова Бали

Анна Панова. Фото: канал &quot;Украина&quot;
Анна Панова. Фото: канал "Украина"

На днях ведущая информационной программы "События" на канале "Украина" Анна Панова отметила свой день рождения. Ведущей исполнилось 37 лет. Сейчас Анна отдыхает в теплых краях. Панова поделилась своими первыми эмоциями и впечатлениями от острова Бали.

"Шумных компаний не люблю – ни в будни, ни в праздники. Потому на день рождения стараюсь куда-нибудь "сбежать" – в идеале, в теплые края. Я родилась 7 января. В Украине в это время снежно и морозно, а я очень люблю солнце и море. Потому выбираю путешествие в лето посреди зимы. Уютное торжество с самыми близкими – это лучшее, что может быть.  Я вообще большая поклонница Юго-Восточной Азии. Была на Шри Ланке, в Таиланде, Камбодже – и давно присматривалась к Бали. Здесь зелено, солнечно, романтично и умиротворенно", – рассказала Панова.

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Фото: предоставлено каналом "Украина"

Анна призналась, что ее поразило больше всего во время отпуска. "На Бали удивительная природа: сочная и щедрая. Замечательные люди, они простые и улыбчивые. Величественные храмы, священные источники и мощные водопады. Балийцы живут в гармонии с природой и гостеприимно показывают богатства своей страны: рисовые террасы, кофейные плантации и спящий вулкан. Представляете, здесь есть даже родные для украинцев чорнобривці! Словом, с каждым днем все больше влюбляюсь в этот райский остров", – поделилась ведущая информационной программы "События".

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Фото: предоставлено каналом "Украина"

Ведущая также рассказала о своем самом необычном дне рождения: "Самый необычный был в прошлом году. Вопреки традиции уезжать на заморский курорт, я отправилась в Карпаты, покорять горные вершины на лыжах. Впервые в жизни! Это, конечно, оказалось сложнее, чем тюленем лежать на пляже – но к концу дня я уже уверенно спускалась с горок для начинающих", – рассказала Анна.

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Фото: предоставлено каналом "Украина"

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Фото: предоставлено каналом "Украина"
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Источник:

"Сегодня"

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