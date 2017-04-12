Вера Брежнева подчеркнула грудь нарядом за 48 тысяч гривен

Свой образ Вера дополнила прической с цветами, висячими серьгами и красной помадой

Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram жизнерадостным фото. Вера впечатлила эффектным образом.

Брежнева позирует в разноцветном наряде от Dolce & Gabbana из коллекции весна-лето 2017.

Исполнительница подчеркнула фигуру обтягивающим платьем с оригинальным узором Mambo – "взрыв" цветов и принтов, стоимостью 1450 фунтов стерлингов (около 48 тысяч гривен).

"Яркого дня вам", – подписала кадр звезда.

Свой образ Вера дополнила прической с цветами, висячими серьгами, золотыми браслетами и красной помадой.

Фото: Instagram