Вера Брежнева подчеркнула грудь нарядом за 48 тысяч гривен
Свой образ Вера дополнила прической с цветами, висячими серьгами и красной помадой
Певица Вера Брежнева поделилась с поклонниками на странице в Instagram жизнерадостным фото. Вера впечатлила эффектным образом.
Брежнева позирует в разноцветном наряде от Dolce & Gabbana из коллекции весна-лето 2017.
Исполнительница подчеркнула фигуру обтягивающим платьем с оригинальным узором Mambo – "взрыв" цветов и принтов, стоимостью 1450 фунтов стерлингов (около 48 тысяч гривен).
"Яркого дня вам", – подписала кадр звезда.
Свой образ Вера дополнила прической с цветами, висячими серьгами, золотыми браслетами и красной помадой.
Фото: Instagram
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