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Вера Брежнева в Новый год останется без подарков http://www.segodnya.ua/img/article/7838/61_main.1482920110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/61_tn.1482920110.jpg Звезды Артистка считает, что Новый год — праздник для детей

Вера Брежнева в Новый год останется без подарков

Украина

Сегодня, 14:00

Артистка считает, что Новый год — праздник для детей

Вера Брежнева. Фото: Instagram
Вера Брежнева. Фото: Instagram

В программе "Утро с Украиной", которая выходит в эфир по будням на канале "Украина" с ведущими Светланой Катренко и Сергеем Зениным, певица Вера Брежнева рассказала, как собирается встретить Новый 2017 год.

Накануне Нового года популярная певица Вера Брежнева поделилась с журналистами программы "Утро с Украиной" планами на будущее. Звезда призналась, что в новогоднюю ночь она старается не работать, чтобы провести праздник с родными и близкими. "У нас уже сложилась традиция — отмечать Новый год всей семьей. Обязательно на столе должно быть оливье. 31 декабря мы собираемся в одном доме, мои девочки обычно режут все ингредиенты для этого салата. А потом под песни и за просмотром новогодних "огоньков" мы дегустируем все, что приготовили. Так будет и в этом году. Отмечать собираемся в моем доме, который я недавно приобрела", — рассказала артистка в программе "Утро с Украиной".

Вера Брежнева призналась, что в этом году она останется без подарков. Артистка считает, что Новый год — праздник для детей, а взрослые должны радовать подарками друг друга не в новогоднюю ночь, а в течение всего года. "Мы, взрослые, уже давно не дарим подарки друг другу. Новый год все-таки должен быть праздником для детей. У них обязательно должна быть сказка с подарками под елкой. Мы с моими родными решили посвящать все подарки детям. Для меня Новый год — это повод задуматься о том, что было сделано за прошедший год и что нужно сделать в будущем", — поделилась Вера с журналистами канала "Украина".

Смотрите программу "Утро с Украиной" по будням в эфире канала "Україна" в 7:15.
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Источник:

телеканал "Украина"

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