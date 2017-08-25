"ВИА Гра" Эрика Герцег блеснула худощавой фигурой в купальнике

Певица поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительным фото

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег порадовала поклонников на странице в Instagram сексуальным фото.

В перерывах между концертами в Турции Эрике удалось позагорать.

На снимке Герцег предстала в модном слитном купальнике с яркими деталями, который выгодно подчеркнул грудь.

Певица продемонстрировала худощавую фигуру на балконе пятизвездочного отеля.

"Худышечка", "Слишком худая", "Супер красотка!", Слишком откровенно, но красиво", "Не очень удачное фото", "Вот это талия", "Фигура супер", – комментируют подписчики.

Фото: Instagram

Напомним, "ВИА Гра" Миша Романова отдыхает с Максом Барских в Греции.