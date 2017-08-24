"ВИА Гра" Миша Романова восхитила фигурой в купальнике на отдыхе с Максом Барских

Сегодня, 10:30

Миша Романова и Макс Барских сейчас отдыхают на острове Миконос в Греции

Миша Романова. Фото: Instagram
Миша Романова. Фото: Instagram

Певец Макс Барских, чей клип на песню "Моя любовь" побил рекорд группы "Грибы", наслаждается заслуженным отдыхом.

Макс вместе со своей давней подругой – участницей группы "ВИА Гра" Мишей Романовой, проводит отпуск в Греции.

Звездные друзья на страничках в Instagram делятся совместными снимками. Романова и Барских выбрали для летних каникул остров Миконос.

Миша похвасталась стройной фигурой в красном купальнике.  "Счастливые моменты", – подписал один из кадров Макс.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram   

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Фото: Instagram   
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"Сегодня"

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