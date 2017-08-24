"ВИА Гра" Миша Романова восхитила фигурой в купальнике на отдыхе с Максом Барских Сегодня, 10:30 Просмотров: ...

Миша Романова и Макс Барских сейчас отдыхают на острове Миконос в Греции





Миша Романова. Фото: Instagram

Певец Макс Барских, чей клип на песню "Моя любовь" побил рекорд группы "Грибы", наслаждается заслуженным отдыхом. Макс вместе со своей давней подругой – участницей группы "ВИА Гра" Мишей Романовой, проводит отпуск в Греции. Звездные друзья на страничках в Instagram делятся совместными снимками. Романова и Барских выбрали для летних каникул остров Миконос. Миша похвасталась стройной фигурой в красном купальнике. "Счастливые моменты", – подписал один из кадров Макс. Фото: Instagram Фото: Instagram Фото: Instagram