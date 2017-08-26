Видеохит: итальянский музыкант перепел хит "Океана Эльзи"

Популярный итальянский певец Pietro Gabriele перепел хит "Коко Шанель" культовой украинской группы "Океан Эльзи". Как сообщает портал Сlutch, исполнитель настолько увлекся этой композицией, что решил интерпретировать ее в своем творчестве.

На своем официальном канале на видеохостинге YouTube Pietro обнародовал итальянскую версию песни.

"Взято из песни "Коко Шанель" от самой известной украинской рок-группы "Океан Ельзи". Переведено и исполнено Пьетро Габриелле", – подписал он ролик.

Ранее сообщалось, что в День Независимости, 24 августа, жители Харькова красиво исполнили гимн Украины на концерте группы "Океан Эльзы".