Вика из "НЕАНГЕЛОВ" блеснула грудью в купальнике
Артистка опубликовала в Instagram селфи в бикини
Участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Вика (Виктория Смеюха) порадовала поклонников на странице в Instagram селфи в купальнике.
Артистка рассказала, как поддерживает форму. На выходных звезда посещает бассейн.
На снимке Виктория запечатлена в раздевалке. Певица демонстрирует фигуру в бикини.
"Любой день станет значительно лучше, если начать его с заплыва!", – подписала кадр Смеюха.
Фото: Instagram
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