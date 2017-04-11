Вика из "НЕАНГЕЛОВ" блеснула грудью в купальнике

Артистка опубликовала в Instagram селфи в бикини

Участница дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Вика (Виктория Смеюха) порадовала поклонников на странице в Instagram селфи в купальнике.

Артистка рассказала, как поддерживает форму. На выходных звезда посещает бассейн.

На снимке Виктория запечатлена в раздевалке. Певица демонстрирует фигуру в бикини.

"Любой день станет значительно лучше, если начать его с заплыва!", – подписала кадр Смеюха.

Фото: Instagram