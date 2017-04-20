Виктория Бекхэм получила орден Британской империи

Сегодня, 10:30

Для церемонии Виктория выбрала черное платье из своей коллекции

Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Виктория Бекхэм. Фото: AFP

В жизни 43-летней Виктории Бекхэм случилось важное событие – экс-солистка группы Spice Girls стала офицером Британской империи.

Торжественное мероприятие прошло в Букингемском дворце, вручал орден Виктории принц Уильям.  

Для церемонии Виктория выбрала черное платье из своей коллекции осень-зима 2017, а Дэвид, который приехал поддержать жену, был одет в костюм.

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Фото: REX

13 лет назад орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II получил Дэвид Бекхэм.
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