Виктория Бекхэм получила орден Британской империи
Для церемонии Виктория выбрала черное платье из своей коллекции
В жизни 43-летней Виктории Бекхэм случилось важное событие – экс-солистка группы Spice Girls стала офицером Британской империи.
Торжественное мероприятие прошло в Букингемском дворце, вручал орден Виктории принц Уильям.
Для церемонии Виктория выбрала черное платье из своей коллекции осень-зима 2017, а Дэвид, который приехал поддержать жену, был одет в костюм.
Фото: REX
13 лет назад орден Британской империи из рук королевы Елизаветы II получил Дэвид Бекхэм.
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