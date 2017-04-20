Виктория Бекхэм призналась, что у нее нет друзей

По признанию Бекхэм, у нее нет друзей, потому что у нее в жизни есть куда более значимые вещи

Виктория Бекхэм на днях стала кавалером Ордена Британской империи. Такая честь дизайнеру была предоставлена благодаря ее работе в сфере моды. С этим знаменательным событием Викторию поздравил любимый супруг и дети, а вот от друзей поздравительных сообщений она получила очень мало. По признанию Бекхэм, у нее нет друзей, потому что у нее в жизни есть куда более значимые вещи.

"Мои лучшие друзья – работа и семья, — говорит Виктория. – Подруг у меня не много, просто потому что времени на это нет". "Настоящие друзья понимают, что вы не можете с ними видеться столько, сколько захочется, потому что у них тоже есть свои дела", — добавляет она.

Отметим, что одной из самых известных подруг Бекхэм является актриса Ева Лонгория. Кстати, на Еву у Вики нашлось время, когда первая выходила замуж. Бекхэм проявила себя как настоящая подружка невесты – собирала Лонгорию, поправляла ей платье (которое сама и сшила), прическу, даже помогала надевать туфли.