Виктория Бекхэм призналась, что у нее нет друзей

Сегодня, 18:00

По признанию Бекхэм, у нее нет друзей, потому что у нее в жизни есть куда более значимые вещи

Виктория Бекхэм. Фото: AFP
Виктория Бекхэм. Фото: AFP

Виктория Бекхэм на днях стала кавалером Ордена Британской империи. Такая честь дизайнеру была предоставлена благодаря ее работе в сфере моды. С этим знаменательным событием Викторию поздравил любимый супруг и дети, а вот от друзей поздравительных сообщений она получила очень мало. По признанию Бекхэм, у нее нет друзей, потому что у нее в жизни есть куда более значимые вещи.

"Мои лучшие друзья – работа и семья, — говорит Виктория.  – Подруг у меня не много, просто потому что времени на это нет". "Настоящие друзья понимают, что вы не можете с ними видеться столько, сколько захочется, потому что у них тоже есть свои дела", — добавляет она.

Отметим, что одной из самых известных подруг Бекхэм является актриса Ева Лонгория. Кстати, на Еву у Вики нашлось время, когда первая выходила замуж. Бекхэм проявила себя как настоящая подружка невесты – собирала Лонгорию, поправляла ей платье (которое сама и сшила), прическу, даже помогала надевать туфли.
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Источник:

peopletalk

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