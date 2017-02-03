Виктория из "НЕАНГЕЛОВ" рассказала о новом возлюбленном

Украина

Сегодня, 14:00

По словам Виктории, разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение

Виктория из &quot;НЕАНГЕЛОВ&quot;. Фото: Instagram
Виктория из "НЕАНГЕЛОВ". Фото: Instagram

В программе "Зірковий шлях", которая выходит в эфир по будням в 09:15 на канале "Украина", с ведущими Аленой Винницкой и Александром Скичко, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория призналась, как изменилась ее жизнь после расставания с возлюбленным.

Несколько месяцев назад участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Виктория призналась поклонникам, что она рассталась со своим молодым человеком. Причиной стала измена мужчины. В эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" артистка отметила, что на данном этапе жизни она опять влюблена и рассказала более подробно о своем новом возлюбленном.

"Мужчина, с которым я сейчас нахожусь рядом, не любит ту светскую жизнь, ту "шумиху", в которой я живу. Он уважает мой мир, но сам предпочитает не выходить в свет и избегает камер. Он человек, который не хочет за счет меня стать известным. И скажу честно, мне это в нем очень нравится", — поделилась с журналистами канала "Украина" участница группы "НЕАНГЕЛЫ".

По словам Виктории, разрыв с экс-бойфрендом сильно повлиял на ее мировоззрение, и она стала иначе смотреть на мужчин. Певица считает, что такой жизненный опыт закалил ее дух и помог стать внимательней к своим желаниям. Артистка отметила, что сейчас она счастлива, но выходить на публику вместе с любимым человеком пока еще не готова.

Смотрите программу "Зірковий шлях" на канале "Украина" с понедельника по пятницу в 9:15!
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Источник:

телеканал "Украина"

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