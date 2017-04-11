Вин Дизель прокомментировал конфликт с Дуэйном Джонсоном

Вчера, 17:00

Вин Дизель и Дуэйн Джонсон остаются близкими друзьями

Вин Дизель. Фото: AFP
Вин Дизель. Фото: AFP

Актеры Вин Дизель и Дуэйн Джонсон были и остаются близкими друзьями, несмотря на все сообщения о разногласиях между ними на съемках фильма "Форсаж 8". Такое заявление сделал сам Дизель в интервью изданию USA Today.

"Мне кажется, что мир не совсем понимает, насколько в действительности мы близки в каком-то смысле. Полагаю, что некоторые истории были просто сильно раздуты. Уверен, что у него не было такой цели. И я знаю, что он с большим уважением относится к моей работе по развитию этой франшизы. В моем доме он был и остается Дядя Дуэйн", – сказал он.

Отвечая на вопрос корреспондента, означает ли это, что у них хорошие отношения, Дизель сказал следующее: "Всегда, всегда, всегда. Я всегда болел за Дуэйна. Я ведь первая мультикультурная мегазвезда Голливуда. До меня их не существовало. Наблюдать, как восходит новая мультикультурная звезда, истинное удовольствие. Я всегда болел за Дуэйна".

Что касается непосредственно конфликта на съемочной площадке, то Вин Дизель объяснил его присутствием сразу двух альфа-самцов. "Быть альфой вовсе не легко. А у нас тут сразу двое", – пошутил он.
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Источник:

kinonews.ru

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