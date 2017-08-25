Владимир Зеленский о концерте в Краматорске: "Мы не футболисты, мы не боимся"

Сегодня, 14:41

В Краматорске также состоялся кинопоказ полнометражного фильма "Слуга народа – 2"

Актеры студии &quot;Квартал 95&quot;. Фото: Facebook
Актеры студии "Квартал 95". Фото: Facebook

Краматорск отметил День Независимости Украины со студией "Квартал 95".

Перед бесплатным концертом "кварталовцы" провели брифинг для журналистов. Артисты шутили, делились своим настроением и выразили слова благодарности городу за поддержку в реализации идеи проведения благотворительного концерта для краматорчан.

"Мы очень хотели максимально вас поддержать, поэтому с большим удовольствием приехали к вам. Мы приехали даже не на работу, а доставить взаимное удовольствие друг другу. Люди, живущие здесь, заслужили, чтобы к ним постоянно приезжали. Я считаю, что все артисты должны приезжать и поддерживать тот регион, который все эти годы поддерживает безопасность нашей страны", – рассказал Владимир Зеленский.

Журналисту "Сегодня" удалось поговорить с художественным руководителем и бессменным лидером студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским за кулисами праздничного концерта.

— Когда последний раз "Квартал" выступал на Донбассе?

— Последний раз мы были в феврале, выступали в Северодонецке. В Крамоторске гораздо теплее.

— Какой год вы считаете годом основания вашей команды — 1997 (основана команда "ТРАНЗИТ") или 1998 (основание команды "Квартал 95")?

— Это если 1997 нам 20 лет? Нам не нравится эта цифра. В  жизни нашего коллектива есть несколько эпох. В 2003 году вышла программа "Вечерний квартал". Это был первый успех нашей банды на телевидении после КВН. Я думаю, что эта дата самая верная…Таким образом, мы моложе.

— Не боялись ли вы ехать в Донецкую область?

— Мы не футболисты, мы не боимся. И судя по их матчам, мы видим, что они даже мяча иногда боятся, не то что ехать куда-то.

- Владимир у вас много проектов, направлений, которыми вы занимаетесь – это все для чего? Возможно, вы все еще себя ищите?

- Мне все это просто жутко интересно, все, чем я занимаюсь, я безумно люблю и помимо рабочих проектов я еще много чем увлекаюсь. Вот недавно пошел на единоборства, очень помогает выплеснуть негативную энергию. А еще очень хочу научиться хорошо плавать. Я умею, но все же хотелось бы делать это более профессионально.

- По вашему мнению, талант – это?

- Это нечто, с чем человек должен родиться, безусловно, упорство и труд, неотъемлемые составляющие успеха, но все же талант  – это то, с чем человек приходит в этот мир, то что горит у него внутри, к чему его постоянно тянет. Я сейчас не о выпивке, конечно, говорю (улыбается).

-  Какой ваш конек?

 - Мой конек – быстрая реакция.

- А реакция на что?

-  На все, умение быстро ориентироваться и находить решение или хотя бы начать думать, как из трудной ситуации можно выйти. Я считаю, что нет трудных ситуаций, главное не паниковать, не впадать в истерику, а начинать думать, как  ее решить. И только потом по истечении какого-то времени, выдохнув, и оценив все за и против, человек  может сказать: "Да, эту ситуацию было решить не просто".

- Какая ваша слабость?

- Слабость – это мои дети.

Заместитель главы Донецкой области Игорь Стокоз добавил, что для приезда "Квартал 95" в Краматорске были приняты беспрецедентные меры безопасности, такие же, как для приезда первых лиц страны.

"Квартал" уже не раз был в Донецкой области, и одним из самых ярких выступлений был концерт на территории военного аэропорта в Краматорске. И что самое символичное – тоже в День Независимости Украины. "Тогда все было по возможностям,  ребята сидели просто на земле прямо перед сценой, мы переодевались в автобусе, некоторые военные подходили перед концертом и приносили каски для автографов, т.к. их сразу отправляли на передовую  – рассказала Елена Кравец. – Но самым сложным оказались не условия, в которых мы выступали, а финальная песня! Первые аккорды…и командир скомандовал: "Родина, встать!". Это было до "мурашек"".

Приятно комиков удивили краматорские студенты, которые рассказали, как им удалось провести в Краматорске фестиваль Юмора "Студенческая лига смеха" и собрать 8 команд из 6 университетов. В свою очередь "Кварталовцы" пригласили ребят на отборочный фестиваль в Одессу.

Закончился брифинг свежим анекдотом от "Квартала" и общим фото со всеми журналистами на память.

"Квартал 95" выступил с Гала-концертом из лучших номеров, телевизионная премьера которого состоится в начале осени. Конечно же, были показаны и те номера, которые успели  завоевать любовь и признание зрителей. 

Помимо своего выступления артисты приготовили для краматорчан еще один сюрприз. Сразу по окончании концертной программы  состоялся кинопоказ полнометражного фильма "Слуга народа – 2".

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Фото: Facebook

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Фото: Facebook

Самые бурные овации сорвала финальная песня. Целая площадь зажженных мобильных фонарей и в унисон  главные строки: "Может, стоит нам споры все отложить? Просто хочется в мире, спокойно жить".
Квартал 95, день независимости, зеленский, Владимир Зеленский, лига смеха

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Автор:

Ардилес Екатерина

Источник:

"Сегодня"

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