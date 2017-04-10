Влюбленные из "Игры престолов" Кит Харрингтон и Роуз Лесли вместе блистали на красной дорожке

Вчера, 14:00

Пара начала встречаться в 2012 году

Кит Харрингтон. Фото: AFP
Кит Харрингтон. Фото: AFP

Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон вместе с подругой – актрисой Роуз Лесли посетил светское мероприятие в Лондоне.

На днях пара вместе появилась на театральной церемонии "The Olivier Awards 2017" в Альберт-холле.

Для выхода в свет Роуз Лесли выбрала алое платье из коллекции Christian Dior.

Вместе Кит Харингтон и Роуз Лесли около 5 лет. Они познакомились на съемках второго сезона сериала "Игра престолов", которые проходили в Исландии.

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Фото: AFP 
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