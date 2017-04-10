Влюбленные из "Игры престолов" Кит Харрингтон и Роуз Лесли вместе блистали на красной дорожке
Пара начала встречаться в 2012 году
Звезда "Игры престолов" Кит Харингтон вместе с подругой – актрисой Роуз Лесли посетил светское мероприятие в Лондоне.
На днях пара вместе появилась на театральной церемонии "The Olivier Awards 2017" в Альберт-холле.
Для выхода в свет Роуз Лесли выбрала алое платье из коллекции Christian Dior.
Вместе Кит Харингтон и Роуз Лесли около 5 лет. Они познакомились на съемках второго сезона сериала "Игра престолов", которые проходили в Исландии.
Фото: AFP
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