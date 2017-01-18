Вместо Бенедикта Камбербэтча в "Мстителях: Война бесконечности" снимут его дублера

Съемки "Мстители: Война бесконечности" должны начаться в конце февраля 2017 и, как выяснилось, далеко не все актеры к этому времени успеют освободить свое расписание. В частности, вместо Бенедикта Камбербэтча в "Войне бесконечности" будут снимать его дублера, поскольку сам актер в ближайшее время будет занят на съемках фильма "Война токов" и не успеет освободиться к началу работы над "Мстителями 3".

На съемках "Войны бесконечности" Камбербэтча заменит бродвейский актер Аарон Лазар (на большом экране его можно было увидеть в мюзикле "Отверженные" с Хью Джекманом, кроме того, он снимался в сериале "Последний корабль"). Впрочем, вероятнее всего, Лазар будет замещать Камбербэтча только в тех сценах, где героя не будут показывать крупным планом – так что отсутствие Бенедикта на площадке в начале съемок на качестве готового фильма не скажется. Источники Disney особенно подчеркнули, что создатели "Мстителей 3" не собираются с помощью цифровых технологий совмещать лицо Камбербэтча с телом его дублера.

Режиссеры Джо и Энтони Руссо будут снимать последовательно сразу два фильма – третью и четвертую часть "Мстителей", премьера которых запланирована, соответственно, на май 2018 и 2019. Ранее режиссеры сообщали, что собираются каким-то образом скоординировать в супергеройском блокбастере сразу 67 персонажей.