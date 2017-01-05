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Вместо пальм и островов: Ксения Собчак сделала снимок у полицейского участка (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7857/15_main.1483609320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/15_tn.1483609320.jpg Звезды В этом году Собчак проводит отпуск дома

Вместо пальм и островов: Ксения Собчак сделала снимок у полицейского участка (фото)

Сегодня, 11:35

В этом году Собчак проводит отпуск дома

Ксения Собчак. Фото: Instagram
Ксения Собчак. Фото: Instagram

Телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников на станице в Instagram новой фотографией. Ксения рассказала, как проходят ее будни. В этом году Собчак проводит отпуск дома.

Ведущая решила отличиться и сделала снимок у полицейского участка.

"Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите! Радует только норковая голубая шуба", – подписала кадр звезда.

"Юмористка", "Все еще впереди. Зато не как у всех", "Обожаю ваш юмор", "Это же не навсегда", "Не грусти", – прокомментировали пользователи.

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Фото: Instagram
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Источник:

"Сегодня"

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