Вместо пальм и островов: Ксения Собчак сделала снимок у полицейского участка (фото)
В этом году Собчак проводит отпуск дома
Телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников на станице в Instagram новой фотографией. Ксения рассказала, как проходят ее будни. В этом году Собчак проводит отпуск дома.
Ведущая решила отличиться и сделала снимок у полицейского участка.
"Все выкладывают фоточки с островов под пальмами, а мне на это все смотреть своим постродовым взглядом. В Москве. Решила выложить тоже что-то с красивым пейзажем. Ловите! Радует только норковая голубая шуба", – подписала кадр звезда.
"Юмористка", "Все еще впереди. Зато не как у всех", "Обожаю ваш юмор", "Это же не навсегда", "Не грусти", – прокомментировали пользователи.
Фото: Instagram
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