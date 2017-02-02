Волдыри, пробки и чехлы для верблюда: как проходили съемки украинской молодежной комедии

Кино – это искусство, требующее не только жертв, но и богатой фантазии. Для того чтобы впечатлить зрителя, недостаточно снять красивого актера на красивой локации. Нужно проявить креатив, который обычно влечет за собой вереницу забавных моментов. Особенно, если это касается украинского кино.

Сайт "Сегодня.ua" узнал у режиссеров фильма "Инфоголик" Валентина Шпакова и Владислава Климчука о самых интересных курьезных ситуациях, возникавших на съемочной площадке романтической комедии.

"Убить главного героя"

Одна из сцен "Инфоголика" снималась на Воздвиженке. Главный герой, которого играет Евгений Янович, должен был "парить" над пробкой. Для таких съемок использовали специальный кран и тросы, за которые подвешивали Женю. Съемка проходила летом, было очень жарко, а главного героя одели в костюм, да еще и в специальное каскадерское обмундирование. Сцену снимали достаточно долго – перенастраивали камеры, свет, и все это время актер висел на стропах. Спустя пару часов он уже не выдерживал напряжения и ответственно заявлял режиссерам: "Давайте вже допрацюємо, бо якщо я зніму костюм – там п…ць". Никто тогда особо не обратил внимания на легкую истерику Яновича, кроме Константина Чужицкого (постановщик трюков): "Он уже шестой час висит на этих стропах. У меня каскадеры часа два максимум выдерживают!". Когда Женя снял экипировку, на мягких тканях полосками виднелись огромные волдыри. А через неделю – снова съемки на стропах.

"Копыта верблюда"

Снимать животных в кадре – задача не из легких. Особенно, если это не котики и собачки. В случае с "Инфоголиком" одну из ролей играл… верблюд. Перед тем как завезти животное в павильон, вся съемочная группа очень нервничала и предпринимала различные меры, чтобы не напугать животное и не разнести павильон. Режиссер, например, пытался найти "чехлы" на копыта верблюда, чтобы тот не побил/не поцарапал покрытие. В результате выяснилось, что у верблюдов нет копыт, а мягкие подушечки.

"Лей, лей-лей, не жалей!"

Одной из локаций для "Инфоголика" послужило Межигорье. Там должны были снимать на двух локациях, договорённости по каждой из них были очень четкие. "Но поскольку кинопроизводство – дело творческое, мы иногда в тайминги не вкладываемся. Доснимав на одной локации, поняли, что на вторую перебраться и передекорировать ее уже не успеваем. Приняли решения оставаться на первой. Снимали красивую сцену – много техники, актеры и массовка (человек 200!) в костюмах, вечерних платьях…Павло Зибров красивый-наряженный. Все идет по плану, пока в восемь часов вечера неожиданно не начинает работать поливалка! Оказывается, ее выключали четко на обусловленное для первой локации время. В итоге пришлось быстро спасать технику, актеры поразбегались. С одной стороны, это очень смешно, конечно… Но включалась она потом еще несколько раз, а техника, который отвечал за это, никто не мог найти", – вспоминают Валентин и Владислав.

"Стоп! Занято"

Ради съемок одной из сцен команде фильма пришлось организовать на Подоле настоящую пробку. К слову, сделать это было нетрудно – хватило одной машины, которая перегородила дорогу, чтобы застопорить огромный поток машин. Съемочной группе пришлось не только отбиваться от злых водителей, но и объяснять представителям воинской части, напротив которой проходили съемки, что снимали далеко не их спецобъект, что актеры – это ребята из шоу "Мамахохотала". Стоит ли говорить, что военные вообще не поняли, кто хохотал и почему? Момент получился напряженный. "У нас постоянно что-то мелкое и забавное происходило, всего не вспомнишь. Никто не забеременел, никто не умер. А фильм получился классный!", – резюмирует Владислав Климчук.

Увидеть фильм "Инфоголик", снятый по заказу телеканала НЛО TV совместно с Idea Production, студией "Мамахохотала" и Multi Media Distribution, можно будет уже со 2 марта во всех кинотеатрах Украины.