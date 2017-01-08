"Вообще другая женщина": Анну Семенович без косметики жестко раскритиковали (фото)
Знаменитая блондинка отдыхает на Бали и хвастается фотографиями с райского отдыха
Певица Анна Семенович поздравила своих поклонников и нарвалась на шквал критики в Instagram.
"Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни перезагрузки! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия", – пишет певица.
При этом она добавила, что нужно научиться любить себя.
"Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками! Любви всем и добра", – написала Анна и опубликовала снимок, на котором позирует без косметики.
Дорогие мои с Рождеством вас ️. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками Любви всем и добра @themuliabali #escapetomulia #muliabali #muliaresort #волшебствовокругнас #путешествие #отдых #анясеменович #позитивщики
Подписчики совсем не оценили натуральную красоту Семенович, которую привыкли видеть всегда при полном параде.
Скажу вам честно, первые минуты отпуска прекрасны Путь у меня не близкий, почти 20 часов в пути. Но все же я этому рада. Путешествия меня всегда привлекали и возбуждали Вот такая я, вся в предвкушении... Желаю вам отличного настроения и море позитива #счастьевнутринас #путешествиеэтомояжизнь #деньздоровья #люблюилюбима #анясеменович #пекин #позитивщики
"Ужас. Не узнать", "Заплыла как селедка под шубой", "Без косметики вообще другая женщина", "А где вы увидели естественную красоту?", "Ужас", "Стара стала и толстая", – возмутились поклонники.
Дорогие мои и любимые, с наступающим вас Новым годом!!! Пусть этот год, принесёт вам много счастья, любви и волшебства. Пусть каждый день вас радует и приносит много интересного и нового, живите полной грудью и никогда не сдавайтесь. Идите вперёд смело, большими шагами Люблю вас,прекрасного всем дня #скороновыйгод #счастьевнутринас #анясеменович #люблюилюбима #всемсчастья #позитивщики
На праздники Анна улетела отдыхать на Бали.
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