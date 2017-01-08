"Вообще другая женщина": Анну Семенович без косметики жестко раскритиковали (фото)

Певица Анна Семенович поздравила своих поклонников и нарвалась на шквал критики в Instagram.

"Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни перезагрузки! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия", – пишет певица.

При этом она добавила, что нужно научиться любить себя.

"Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками! Любви всем и добра", – написала Анна и опубликовала снимок, на котором позирует без косметики.

Подписчики совсем не оценили натуральную красоту Семенович, которую привыкли видеть всегда при полном параде.

"Ужас. Не узнать", "Заплыла как селедка под шубой", "Без косметики вообще другая женщина", "А где вы увидели естественную красоту?", "Ужас", "Стара стала и толстая", – возмутились поклонники.

На праздники Анна улетела отдыхать на Бали.