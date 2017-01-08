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"Вообще другая женщина": Анну Семенович без косметики жестко раскритиковали (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/76_main.1483859764.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/76_tn.1483859764.jpg Звезды Знаменитая блондинка отдыхает на Бали и хвастается фотографиями с райского отдыха

"Вообще другая женщина": Анну Семенович без косметики жестко раскритиковали (фото)

Сегодня, 09:13

Знаменитая блондинка отдыхает на Бали и хвастается фотографиями с райского отдыха

Семенович не узнали без косметики. Фото: instagram.com/ann_semenovich
Семенович не узнали без косметики. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певица Анна Семенович поздравила своих поклонников и нарвалась на шквал критики в Instagram.

"Дорогие мои с Рождеством вас. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни перезагрузки! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия", – пишет певица.

При этом она добавила, что нужно научиться любить себя.

"Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками! Любви всем и добра", – написала Анна и опубликовала снимок, на котором позирует без косметики.

Дорогие мои с Рождеством вас ️. Я вам хочу пожелать в эти праздничные дни ПЕРЕЗАГРУЗКИ!!! Мы привыкли все время куда-то бежать и перестали замечать красоту жизни, понимать Божественный язык через пушистый белый снег, шум ветра или волнистый океан, а ведь это все для нас, для нашего удовольствия Нам надо научиться смотреть по сторонам не в поиске людей, которых мы с удовольствием будем сравнивать с собой и осуждать, а в поисках той простой красоты, которую подарила нам Божественная Вселенная и тогда жизнь заиграет счастливыми красками Любви всем и добра @themuliabali #escapetomulia #muliabali #muliaresort #волшебствовокругнас #путешествие #отдых #анясеменович #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

Подписчики совсем не оценили натуральную красоту Семенович, которую привыкли видеть всегда при полном параде.

"Ужас. Не узнать", "Заплыла как селедка под шубой", "Без косметики вообще другая женщина", "А где вы увидели естественную красоту?", "Ужас", "Стара стала и толстая", – возмутились поклонники.

Дорогие мои и любимые, с наступающим вас Новым годом!!! Пусть этот год, принесёт вам много счастья, любви и волшебства. Пусть каждый день вас радует и приносит много интересного и нового, живите полной грудью и никогда не сдавайтесь. Идите вперёд смело, большими шагами Люблю вас,прекрасного всем дня #скороновыйгод #счастьевнутринас #анясеменович #люблюилюбима #всемсчастья #позитивщики

Фото опубликовано Анна Семенович (@ann_semenovich)

На праздники Анна улетела отдыхать на Бали.
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Источник:

"Сегодня"

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