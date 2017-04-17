Все аварии из "Форсажа" объединили в одном видео

В ходе семи фильмов Дом Торетто и его команда уничтожили больше 300 автомобилей

В преддверии выхода на экраны "Форсаж 8" эксперты подсчитали, что во франшизе показали разрушений в общей сложности на полмиллиарда долларов.

В ходе семи фильмов Дом Торетто и его команда уничтожили больше 300 автомобилей (включая спорткар W Motors Lykan Hypersport стоимостью в 3,4 миллиона долларов) и повредили либо разрушили почти 100 различных зданий.

Самые яркие и зрелищные аварии "Форсажа" смонтировали в один видеоролик, демонстрирующий масштабы разрушений.

Напомним, больше всего разрушал персонаж Джейсона Стэтхэма, Декард Шоу – он ответственен за разрушения на сумму в 182 миллиона долларов. Второе и третье место в этом списке поделили герои Вина Дизеля и Дуэйна Джонсона.