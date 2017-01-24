Вслед за Каменских: Светлана Лобода разгуливает на отдыхе в прозрачной "ночнушке" (фото)

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими снимками с экзотического путешествия. Исполнительница вместе с дочерью Евой проводит отпуск в теплых краях.

Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику. Светлана поделилась живописным фото, на котором предстала в прозрачном пляжном платье, напоминающем ночную рубашку и раздельном купальнике.

Свой летний образ артистка дополнила банданой и солнцезащитными очками. Певица продемонстрировала стройные ножки.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Ранее в черном кружевном комплекте и бикини позировала Настя Каменских.

Фото: Instagram