Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Вслед за Каменских: Светлана Лобода разгуливает на отдыхе в прозрачной "ночнушке" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7909/90_main.1485188573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/90_tn.1485188573.jpg Звезды Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику

Вслед за Каменских: Светлана Лобода разгуливает на отдыхе в прозрачной "ночнушке" (фото)

Сегодня, 10:01

Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику

Светлана Лобода. Фото: Instagram
Светлана Лобода. Фото: Instagram

Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими снимками с экзотического путешествия. Исполнительница вместе с дочерью Евой проводит отпуск в теплых краях.

Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику. Светлана поделилась живописным фото, на котором предстала в прозрачном пляжном платье, напоминающем ночную рубашку и раздельном купальнике.

Свой летний образ артистка дополнила банданой и солнцезащитными очками. Певица продемонстрировала стройные ножки.

1_1784

Фото: Instagram

2_855

Фото: Instagram

Ранее в черном кружевном комплекте и бикини позировала Настя Каменских.

4_106

Фото: Instagram
фото, платье, Каменских, Лобода, путешествия, певица, бикини, Светлана Лобода, исполнительница, Настя Каменских

Вы сейчас просматриваете новость "Вслед за Каменских: Светлана Лобода разгуливает на отдыхе в прозрачной "ночнушке" (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Бали,Таиланд и Шри-Ланка: где и как проводят зимние каникулы звезды

21 Января, 09:31

Полякова и Яремчук отдыхают на Бали, а Каменских в теплых краях не забывает о спорте

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских в откровенном купальнике загорает, лежа на доске для серфинга

20 Января, 09:01

Певица продолжает наслаждаться зимними каникулами в теплых краях

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских разгуливает на отдыхе в прозрачном нижнем белье

19 Января, 09:01

Артистка признается, что за праздники немного поправилась

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Настя Каменских не вместила пышные формы в бикини

17 Января, 09:01

Певица поделилась с поклонниками в соцсети снимками с экзотического путешествия

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Украинская Ники Минаж: Насте Каменских в бикини посоветовали больше не худеть

16 Января, 10:01

В отпуске артистка отказалась от косметики и похвасталась формами в раздельном купальнике

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

Сапбординг в бикини и пробежки по пляжу: Настя Каменских показала, как проводит отпуск

14 Января, 09:31

Певица не забывает о ежедневных тренировках для поддержания формы

Звезды

Настя Каменских. Фото: Instagram

С каждым днем стройнее: Настя Каменских поразила формами в смелом купальнике

13 Января, 10:01

Звезда опубликовала оригинальный снимок, на котором предстала под водой

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Открытая спина и рискованный разрез: Светлана Лобода похвасталась эффектным нарядом

13 Января, 09:01

Артистка подчеркнула стройные ноги платьем от украинского бренда 

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлана Лобода рассказала, как выбила два зуба на катке

10 Января, 16:00

Певица выбрала для проведения досуга лимонную шубу и черные брюки 

Звезды

Светлана Лобода. Фото: Instagram

Светлану Лободу в откровенном наряде подловили в супермаркете

5 Января, 09:31

Лобода запечатлена с продуктовой тележкой в блестящем платье

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.