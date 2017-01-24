Вслед за Каменских: Светлана Лобода разгуливает на отдыхе в прозрачной "ночнушке" (фото)
Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику
Певица Светлана Лобода поделилась с поклонниками на странице в Instagram яркими снимками с экзотического путешествия. Исполнительница вместе с дочерью Евой проводит отпуск в теплых краях.
Лобода выбрала для длительного отдыха Доминиканскую республику. Светлана поделилась живописным фото, на котором предстала в прозрачном пляжном платье, напоминающем ночную рубашку и раздельном купальнике.
Свой летний образ артистка дополнила банданой и солнцезащитными очками. Певица продемонстрировала стройные ножки.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
Ранее в черном кружевном комплекте и бикини позировала Настя Каменских.
Фото: Instagram
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