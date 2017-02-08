Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером

Сегодня, 06:30

Шварценеггер играет мужчину, потерявшего семью в катастрофе


Вышел первый трейлер нового фильма с Арнольдом Шварценеггером Последствия. Соответствующее видео бывший губернатор, актер и бодибилдер опубликовал в Facebook.
Фильм основан на реальных событиях. Шварценеггер играет в нем мужчину, потерявшего семью в катастрофе по вине авиадиспетчера, – передает "Корреспондент".

Ранее появился тизер нового фильма о Хищнике. Надпись на картинке является одной из фраз Арнольда Шварценеггера в роли главного героя оригинального фильма 1987 года.
Также сообщалось, что Терминатор 2 снова покажут в кинотеатрах. Отреставрированную версию покажут в 3D.
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