Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером

Вышел первый трейлер нового фильма с Арнольдом Шварценеггером Последствия. Соответствующее видео бывший губернатор, актер и бодибилдер опубликовал в Facebook.

Фильм основан на реальных событиях. Шварценеггер играет в нем мужчину, потерявшего семью в катастрофе по вине авиадиспетчера, – передает "Корреспондент".

Ранее появился тизер нового фильма о Хищнике. Надпись на картинке является одной из фраз Арнольда Шварценеггера в роли главного героя оригинального фильма 1987 года.

Также сообщалось, что Терминатор 2 снова покажут в кинотеатрах. Отреставрированную версию покажут в 3D.