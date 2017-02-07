Выступление TAYANNA на нацотборе "Евровидения" вызвало перепалку между Меладзе и Данилко (видео)

Сегодня, 12:00

Все члены жюри единогласно отметили, что песня "I love you" была самой сложной среди всех конкурсных композиций

TAYANNA. Фото: Виктория Филипенко
TAYANNA. Фото: Виктория Филипенко

Одним из самых эмоциональных и запоминающихся эпизодов первого полуфинала "Евровидения" стало выступление певицы TAYANNA. Все члены жюри единогласно отметили, что песня "I love you" была самой сложной среди всех конкурсных композиций.

Выступление оказалось настолько убедительным, что Сергей Притула отказался задавать традиционные для всех конкурсантов вопросы, посчитав их лишними после выступления.

Тем не менее, оно вызвало перепалку между Константином Меладзе и Андреем Данилко.

"TAYАNNA, вы знаете, я вот послушал песню. Все хорошо, но как будто я уже слышал эту песню 200 миллионов раз…", – первым из жюри обратился к певице Данилко.

"А вы ее слышали, по телевизору она идет. И по радио", – перебил шоумена Меладзе.

Через мгновение продюсера нацотбора поддержал ведущий прямых эфиров Сергей Притула: "Андрей, она уже просто пару месяцев в ротации на радио".

"Острые углы" спора сгладили слова Джамалы. Победительница прошлогоднего "Евровидения"  отметила чарующий и сильный голос TAYАNNA и пожелала певице пройти в следующий этап конкурса.

Напомним, что по итогам зрительского голосования (8 балов) и оценкам жюри (7 балов) певица набрала наибольшее количество баллов и стала финалисткой нацотбора вместе с группой "Сальто Назад".

Группа "Сальто Назад" также понравился зрителям, им поставили 6 из 8 баллов, а от жюри коллектив удостоился максимального балла (8).   

Напомним, следующие два полуфинала пройдут 11 и 18 февраля. В каждом выступят по восемь исполнителей. Имя музыканта, который весной представит Украину на песенном конкурсе, определится в финале – 25 февраля.
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