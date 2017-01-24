Юлия Волкова в бикини показала многочисленные татуировки (фото)

Певица Юлия Волкова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками солнечными снимки. 31-летняя исполнительница наслаждается отдыхом в теплых краях.

В отпуске бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело и многочисленные татуировки в раздельном купальнике.

"Солнце – витамин радости и счастья", – подписала один из кадров звезда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram