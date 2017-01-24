Юлия Волкова в бикини показала многочисленные татуировки (фото)
Бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело
Певица Юлия Волкова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками солнечными снимки. 31-летняя исполнительница наслаждается отдыхом в теплых краях.
В отпуске бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело и многочисленные татуировки в раздельном купальнике.
"Солнце – витамин радости и счастья", – подписала один из кадров звезда.
Фото: Instagram
Фото: Instagram
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