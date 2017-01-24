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Юлия Волкова в бикини показала многочисленные татуировки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7911/39_main.1485246437.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/39_tn.1485246437.jpg Звезды Бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело

Юлия Волкова в бикини показала многочисленные татуировки (фото)

Сегодня, 10:30

Бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело

Юлия Волкова. Фото: Instagram
Юлия Волкова. Фото: Instagram

Певица Юлия Волкова на своей странице в Instagram поделилась с поклонниками солнечными снимки. 31-летняя исполнительница наслаждается отдыхом в теплых краях.

В отпуске бывшая солистка группы "Тату" демонстрирует подтянутое тело и многочисленные татуировки в раздельном купальнике.

"Солнце – витамин радости и счастья", – подписала один из кадров звезда.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 
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Источник:

"Сегодня"

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