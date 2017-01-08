Загоревшая Анна Седокова восхитила формами в вязаном купальнике (фото)

Подписчики певицы все еще гадают, беременная ли она или это всего лишь слухи

Певица Анна Седокова любит делать пикантные снимки и делиться ими в соцсетях. Сейчас она улетела отдыхать в Мексику и показала поклонникам в Instagram, как уже успела загореть на пляжах Кабо-Сан-Лукас.

"Когда посреди зимы лето. И пусть весь мир подождет. Спасибо Тебе любимый", – подписала она снимок в купальнике.

Поклонники пришли в восторг от фигуры Седоковой, а девушки оценили вязаный купальник: "Тело шикарное подтянуто", "Богиня", "Милая", "Как всегда прекрасна", "Восхитительна", "Красивая, женственная, настоящая и просто счастливая", "Красоточка", "Какая же ты красивая! А фигура какая".

Когда посреди зимы лето . И пусть весь мир подождёт . Спасибо Тебе Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Янв 7 2017 в 11:26 PST

При этом некоторые подписчики Анны все еще гадают, беременная ли певица или это всего лишь слухи.

Тем временем снимок всего за несколько часов собрал более 30 тысяч лайков.

В то же время солист "Иванушек" похвастался идеальной фигурой жены в купальнике.