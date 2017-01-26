"Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников (фото)
39-летняя телеведущая умеет выбирать правильные позы и наряды, чтобы казаться стройнее и моложе
Телеведущая Анфиса Чехова умеет восхищать своих поклонников интересными образами. Сделав себе две косички, 39-летняя знаменитость стала похожей на девочку.
Об этом ей написали поклонники в Instagram.
______ Запомни, дочь, я вырастил тебя для счастья. Ошибок не страшись: урок любой Усвоить можно только самому. Чужих оценок нет – не мучай ум – Он падок на смешные вещи. И не сажай себя ни в клетку, ни в тюрьму – Кто истинно горит – пустым не блещет. Душа не терпит подражаний большинству. И знай всегда: каким бы ни был день, минуты страха, горечь пробуждения – Живет неполноценный век Обиженный или скупой на ласку человек. _____ Стихи by @katarina_sultanova
"Анфиса, какая Вы молодец!", "Красивая девочка", "Раньше вы были как тетя, а сейчас девушка лет 25", "Лет 19", "Здесь вам лет 18!". "Куколка", – восхитились подписчики.
Кроме своего снимка, Чехова также опубликовала красивый стих, который также заценили ее поклонники.
Ранее похудевшая Анфиса Чехова показала пышную грудь и рассказала про гороскоп.
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