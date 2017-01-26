"Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников (фото)

39-летняя телеведущая умеет выбирать правильные позы и наряды, чтобы казаться стройнее и моложе

Телеведущая Анфиса Чехова умеет восхищать своих поклонников интересными образами. Сделав себе две косички, 39-летняя знаменитость стала похожей на девочку.

Об этом ей написали поклонники в Instagram.

"Анфиса, какая Вы молодец!", "Красивая девочка", "Раньше вы были как тетя, а сейчас девушка лет 25", "Лет 19", "Здесь вам лет 18!". "Куколка", – восхитились подписчики.

Кроме своего снимка, Чехова также опубликовала красивый стих, который также заценили ее поклонники.

Bonjour Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova) Янв 24 2017 в 2:10 PST

Ранее похудевшая Анфиса Чехова показала пышную грудь и рассказала про гороскоп.