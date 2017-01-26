"Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников (фото)

Сегодня, 12:09

39-летняя телеведущая умеет выбирать правильные позы и наряды, чтобы казаться стройнее и моложе

Чехова выглядит отлично. Фото: instagram.com/achekhova
Чехова выглядит отлично. Фото: instagram.com/achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова умеет восхищать своих поклонников интересными образами. Сделав себе две косички, 39-летняя знаменитость стала похожей на девочку.

Об этом ей написали поклонники в Instagram.

______ Запомни, дочь, я вырастил тебя для счастья. Ошибок не страшись: урок любой Усвоить можно только самому. Чужих оценок нет – не мучай ум – Он падок на смешные вещи. И не сажай себя ни в клетку, ни в тюрьму – Кто истинно горит – пустым не блещет. Душа не терпит подражаний большинству. И знай всегда: каким бы ни был день, минуты страха, горечь пробуждения – Живет неполноценный век Обиженный или скупой на ласку человек. _____ Стихи by @katarina_sultanova

Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)

"Анфиса, какая Вы молодец!", "Красивая девочка", "Раньше вы были как тетя, а сейчас девушка лет 25", "Лет 19", "Здесь вам лет 18!". "Куколка", – восхитились подписчики.

Кроме своего снимка, Чехова также опубликовала красивый стих, который также заценили ее поклонники.

Bonjour

Фото опубликовано Anfisa Chekhova (@achekhova)

Ранее похудевшая Анфиса Чехова показала пышную грудь и рассказала про гороскоп
наряды, чехова, грудь, девочка, телеведущая, знаменитость, instagram, анфиса чехова , косички

Вы сейчас просматриваете новость ""Здесь вам лет 18": Анфиса Чехова с двумя косичками умилила поклонников (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Звезды

Анфиса Чехова. Фото: Instagram

Анфиса Чехова решилась на "голое" фото во время массажа

21 Декабря 2016, 15:30

Чехова опубликовала снимок, который был сделан во время сеанса массажа

Звезды

Телеведущая выводит одну из первых татуировок. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова показала, как выводит себе татуировку: болезненный процесс

14 Декабря 2016, 12:09

По ее словам, удаляется татуировка не за один день, а за несколько процедур, которые можно делать раз в месяц

Звезды

Анфиса отдыхает в Крыму. Фото: instagram.com/achekhova

Похудевшая Анфиса Чехова показала пышную грудь и рассказала про гороскоп

8 Декабря 2016, 15:39

В комментариях разгорелась дискуссия по поводу гороскопов и знаков зодиака

Звезды

Чехова отдыхает в Крыму. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова рассказала, как любила проводить детство в Крыму

5 Декабря 2016, 17:39

Со своей бабушкой будущая телеведущая отдыхала на летних каникулах в Евпатории

Звезды

Анфиса сильно похудела. Фото: instagram.com/achekhova

Похудевшая Анфиса Чехова показала лицо без макияжа

25 Ноября 2016, 17:09

Актриса посмеялась над своими критиканами и ворчунами в соцсети

Звезды

Чехова выглядит отлично. Фото: instagram.com/achekhova

Сильно похудевшая Анфиса Чехова раскрыла секрет идеального тела

22 Ноября 2016, 14:39

Подписчицы часто просят ее раскрыть секрет похудения, поделиться диетой и эффективными тренировками, чтобы обрести формы, как у Чеховой

Звезды

Чехова выглядит отлично. Фото: instagram.com/achekhova

"Очень похорошела": похудевшая Анфиса Чехова похвасталась формами в пижаме

16 Ноября 2016, 11:39

Телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует в шелковой пижаме с короткими шортиками

Звезды

Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова показала татуировки в эротичном комбинезоне

29 Октября 2016, 16:18

Телеведущая порадовала поклонников откровенным снимком

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования