Жена Дмитрия Нагиева простила Ольгу Бузову

В сеть попала женская переписка, в которой ведущая опять выглядит не с лучшей стороны

Слухи о романе Ольги Бузовой и Дмитрия Нагиева дошли до его жены. Все началось с видео, на котором артист слишком нежно утешает и поддерживает ведущую.

Благодаря хакерам в сеть попала переписка между женщинами, в которой Ольга всячески извиняется и предлагает жене актера поездку в Сингапур в качестве компенсации за моральный ущерб. Однако Наталья — так зовут жену Нагиева, оказалась не настолько меркантильной стервой, она согласилась простить Бузову без компенсации, – сообщает womanhit.

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Напомним, 30 декабря 30-летняя звезда "Дома-2" и телеведущая Ольга Бузова и 29-летний футболист Дмитрий Тарасов стали свободными людьми, которых больше ничто не держит вместе.

Бузова и Тарасов. Фото: instagram.com/buzova86

Сначала в изменах супруге обвиняли Тарасова. А потом хакеры опубликовали интимную переписку Ольги Бузовой с Дмитрием Нагиевым, в которой она обсуждала свою ситуацию и якобы даже прислал ему свое интимное видео.