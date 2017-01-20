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Жена Дмитрия Нагиева простила Ольгу Бузову http://www.segodnya.ua/img/article/7900/1_main.1484864834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/1_tn.1484864834.jpg Звезды В сеть попала женская переписка, в которой ведущая опять выглядит не с лучшей стороны

Жена Дмитрия Нагиева простила Ольгу Бузову

Сегодня, 05:13

В сеть попала женская переписка, в которой ведущая опять выглядит не с лучшей стороны

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Слухи о романе Ольги Бузовой и Дмитрия Нагиева дошли до его жены. Все началось с видео, на котором артист слишком нежно утешает и поддерживает ведущую.

Благодаря хакерам в сеть попала переписка между женщинами, в которой Ольга всячески извиняется и предлагает жене актера поездку в Сингапур в качестве компенсации за моральный ущерб. Однако Наталья — так зовут жену Нагиева, оказалась не настолько меркантильной стервой, она согласилась простить Бузову без компенсации, – сообщает womanhit.

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Напомним, 30 декабря 30-летняя звезда "Дома-2" и телеведущая Ольга Бузова и 29-летний футболист Дмитрий Тарасов стали свободными людьми, которых больше ничто не держит вместе. 

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Бузова и Тарасов. Фото: instagram.com/buzova86

Сначала в изменах супруге обвиняли Тарасова. А потом хакеры опубликовали интимную переписку Ольги Бузовой с Дмитрием Нагиевым, в которой она обсуждала свою ситуацию и якобы даже прислал ему свое интимное видео.
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