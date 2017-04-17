Жертва пластики и автозагара: 28-летняя немка хочет стать первой "африканской" барби

Девушка потратила на свое тело уже больше 50 тысяч долларов и останавливаться не планирует

28-летняя Мартина Биг – самая загорелая немка в Германии, а еще у нее самая большая грудь в Европе — 70s. Правда, от природы у девушки светлый цвет кожи, но ей всегда хотелось быть Black Mama, – пишет peopletalk.

Оказывается, существуют специальные процедуры по изменению цвета кожи: в кровь вводится пигмент, который делает твою кожу темнее. Мартина ими очень увлекалась: девушка добилась темно-шоколадного оттенка. И она, кстати говоря, намерена продолжать. Ее внешность госпожу Биг полностью устраивает.

Мартина Биг до пластических процедур

"Мне очень нравится, как мои белые волосы сочетаются с цветом кожи", — написала Мартина у себя на Facebook.

А еще она хочет стать первой "африканской" барби. Также Мартина отметила, что больше всего любит наблюдать за реакцией людей на улице. Девушка потратила на свое тело уже больше 50 тысяч долларов и останавливаться не планирует.

Кстати, у Мартины есть парень – Майкл, которому такие объемные формы своей возлюбленной очень нравятся. И он, между прочим, тоже попробовал на себе инъекции.