Журнал Esquire назвал Эван Рэйчел Вуд иконой нестандартного стиля

Издание Esquire опубликовало собственный ежегодный рейтинг самых стильных звезд, который, однако, отличается от других подобных рейтингов нестандартным подходом. Вместо того чтобы выбирать самых модных представителей развлекательной индустрии, Esquire в свой рейтинг включил тех, кто придерживается нестандартного стиля – и преуспевает в этом. Одной из "икон" нестандартного стиля Esquire назвал актрису Эван Рэйчел Вуд.

Рейтинг Esquire Mavericks of Style посвящен тем, чей "индивидуальный подход к выбору гардероба делают их иконами нестандартного стиля". В рейтинг вошли 10 мужчин и всего одна женщина – Эван Рэйчел Вуд. Помимо нее, в списке присутствуют актер Эштон Сандерс, музыкант и манекенщик Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис (сын актера Дэниела Дэй-Льюиса), звезда баскетбола ДеАндре Джордан, диджеи Дипло и Khalid, актер Дональд Сазерленд и другие.