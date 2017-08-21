Журнал Esquire назвал Эван Рэйчел Вуд иконой нестандартного стиля

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В рейтинг вошли 10 мужчин и всего одна женщина

Эван Рэйчел Вуд. Фото: REX
Эван Рэйчел Вуд. Фото: REX

Издание Esquire опубликовало собственный ежегодный рейтинг самых стильных звезд, который, однако, отличается от других подобных рейтингов нестандартным подходом. Вместо того чтобы выбирать самых модных представителей развлекательной индустрии, Esquire в свой рейтинг включил тех, кто придерживается нестандартного стиля – и преуспевает в этом. Одной из "икон" нестандартного стиля Esquire назвал актрису Эван Рэйчел Вуд.

Рейтинг Esquire Mavericks of Style посвящен тем, чей "индивидуальный подход к выбору гардероба делают их иконами нестандартного стиля". В рейтинг вошли 10 мужчин и всего одна женщина – Эван Рэйчел Вуд. Помимо нее, в списке присутствуют актер Эштон Сандерс, музыкант и манекенщик Гэбриел-Кейн Дэй-Льюис (сын актера Дэниела Дэй-Льюиса), звезда баскетбола ДеАндре Джордан, диджеи Дипло и Khalid, актер Дональд Сазерленд и другие.
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popcornnews.ru

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