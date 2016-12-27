Злата Огневич представила новогоднюю украиноязычную песню (видео)
Над словами к песне работала сама Злата
Певица Злата Огневич после концерта во Дворце "Украина" выпустила новый хит. Зимний трек от украинской артистки звучит на украинском языке и называется "Новорічне диско".
Песня "Новорічне диско" была написана несменным автором репертуара Златы Огневич – композитором Михаилом Некрасовым. А над словами к песне работала сама Злата. Именно она и придумала эту запоминающуюся рифму: "Шалені танці – у вишиванці". Кстати, это уже не первая песня, стихи к которой написала артистка – текст к композиции "Запали вогонь" тоже ее авторства.
"Такая песня появилась у меня неспроста. Я обожаю фанк и приятно видеть, что он снова в тренде во всем мире! Под эту музыку нужно просто танцевать и улыбаться", – комментирует выход новой песни Злата Огневич.
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