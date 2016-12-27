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Злата Огневич представила новогоднюю украиноязычную песню (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7835/23_main.1482839398.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/23_tn.1482839398.jpg Звезды Над словами к песне работала сама Злата

Злата Огневич представила новогоднюю украиноязычную песню (видео)

Вчера, 16:00

Над словами к песне работала сама Злата

Злата Огневич. Фото: Facebook
Злата Огневич. Фото: Facebook

Певица Злата Огневич после концерта во Дворце "Украина" выпустила новый хит.  Зимний трек от украинской артистки звучит на украинском языке и называется "Новорічне диско".

Песня "Новорічне диско" была написана несменным автором репертуара Златы Огневич – композитором Михаилом Некрасовым. А над словами к песне работала сама Злата. Именно она и придумала эту запоминающуюся рифму: "Шалені танці – у вишиванці". Кстати, это уже не первая песня, стихи к которой написала артистка – текст к композиции "Запали вогонь" тоже ее авторства.

"Такая песня появилась у меня неспроста. Я обожаю фанк и приятно видеть, что он снова в тренде во всем мире! Под эту музыку нужно просто танцевать и улыбаться", – комментирует выход новой песни Злата Огневич.
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"Сегодня"

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