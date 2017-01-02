Злата Огневич рассказала, как пострадала во время драки на борту самолета
Артистка решила провести зимние каникулы в Таиланде
Певица Злата Огневич поделилась с поклонниками на странице в Instagram неприятной историей, которая произошла с ней во время путешествия. Артистка решила провести зимние каникулы в Таиланде. Перелет оказался сложным. Злата призналась, что во время полета на борту самолета завязалась драка.
"Тай приветствует тебя. Два раза мы были на грани аварийной посадки... Из-за неадекватных пассажиров, второй раз мне даже пришлось поучаствовать – отдала свой плед, чтобы им связали особо буйного клиента. Плед потерпел фиаско и восстановлению не подлежит. Драка в самолете – невероятно захватывающее зрелище, да....в общем, летать первого января – это всегда сюрприз. Год начался с приключений и это – прекрасно", – призналась Огневич.
Тай приветствует тебя ))) Два раза мы были на грани аварийной посадки... Из-за неадекватных пассажиров, второй раз мне даже пришлось поучаствовать-отдала свой плед, чтобы им связали особо буйного клиента. Плед потерпел фиаско и восстановлению не подлежит Драка в самолёте-невероятно захватывающее зрелище, да....в общем, летать первого января-это всегда сюрприз Год начался с приключений и это-прекрасно !!! #тай #пхукет #bkk #thailand #god #travel
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