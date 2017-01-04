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Злата Огневич в откровенном костюме парила под куполом павильона (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/70_main.1483520667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/70_tn.1483520667.jpg Звезды Певица показала заводные танцы 

Злата Огневич в откровенном костюме парила под куполом павильона (фото)

Сегодня, 11:30

Певица показала заводные танцы 

Злата Огневич поразила неожиданным новогодним образом. Артистка в одном из новогодних концертов появилась в откровенном наряде, парящей в воздухе.

Сложные постановки номера Златы Огневич на знаменитую песню Джери Холлиуэлл – "It's raining men" – были доверены режиссеру Лене Коляденко. В новогодней программе "Остаемся зимовать" (телеканал "Интер") Злата Огневич показала заводные танцы вместе с Freedom-ballet. Именно с ними певица и отыграла свой концерт в декабре прошлого года во Дворце "Украина".

"Первый раз в жизни летала без страховки под куполом павильона", - написала в Instagram звезда. 
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Источник:

"Сегодня"

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