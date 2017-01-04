Злата Огневич в откровенном костюме парила под куполом павильона (фото)

Злата Огневич поразила неожиданным новогодним образом. Артистка в одном из новогодних концертов появилась в откровенном наряде, парящей в воздухе.

Сложные постановки номера Златы Огневич на знаменитую песню Джери Холлиуэлл – "It's raining men" – были доверены режиссеру Лене Коляденко. В новогодней программе "Остаемся зимовать" (телеканал "Интер") Злата Огневич показала заводные танцы вместе с Freedom-ballet. Именно с ними певица и отыграла свой концерт в декабре прошлого года во Дворце "Украина".

"Первый раз в жизни летала без страховки под куполом павильона", - написала в Instagram звезда.