Знаменитости исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа (видео)
Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте – Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс и Эндрю Гарфилд
Звезды Голливуда исполнили хит I Will Survive в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Видеоролик был опубликован на странице журнала W Magazine в YouTube.
Не все знаменитости решились спеть на камеру, многие просто декламировали текст.
Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте – Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс.
"Это будет интересно. Это может стать слишком реальным", – отметил Гарфилд.
Как отмечает издание, хит Глории Гейнор в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию "Оскар" можно назвать антидотом для Голливуда, который по-прежнему опечален проигрышем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.
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