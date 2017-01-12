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Знаменитости исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/2_main.1484220786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/2_tn.1484220786.jpg Звезды Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте – Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс и Эндрю Гарфилд

Знаменитости исполнили I Will Survive в преддверии инаугурации Трампа (видео)

Сегодня, 13:39

Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте – Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс и Эндрю Гарфилд


Звезды Голливуда исполнили хит I Will Survive в преддверии инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Видеоролик был опубликован на странице журнала W Magazine в YouTube.

Не все знаменитости решились спеть на камеру, многие просто декламировали текст.

Среди знаменитостей, которые поучаствовали в проекте – Натали Портман, Мэттью Макконахи, Эми Адамс, Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, Крис Пайн, Хейли Стайнфелд и Фелисити Джонс.

"Это будет интересно. Это может стать слишком реальным", – отметил Гарфилд.

Как отмечает издание, хит Глории Гейнор в исполнении звезд нынешнего киносезона и возможных претендентов на премию "Оскар" можно назвать антидотом для Голливуда, который по-прежнему опечален проигрышем экс-госсекретаря Хиллари Клинтон на президентских выборах.

Ранее сообщалось, что Скарлетт Йоханссон, Шер и Кэтти Перри пройдутся с Маршем женщин после инаугурации Трампа.
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