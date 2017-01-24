"Золотая малина-2017": Джулия Робертс и Меган Фокс поборются за звание худшей актрисы

За титул худшего актера прошлого года будут бороться Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза

Определился окончательный список номинантов на премию "Золотая малина-2017". Награду присуждают за самые сомнительные достижения в кинематографе и часто называют "антиоскаром". В число претендентов попали такие звезды Голливуда, как Роберт Де Ниро, Бен Аффлек, Джонни Депп и Джулия Робертс.

По числу номинаций лидируют "Образцовый самец-2" (девять номинаций) и "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" (8 номинаций). Также на звание худшего фильма 2016 года номинированы "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта" и документальный фильм "Америка Хиллари: секретная история Демократической партии".

За титул худшего актера прошлого года будут бороться Бен Аффлек, Генри Кавилл, Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Джерард Батлер, а также Динеш Д'Соуза.

В номинации "Худшая актриса" представлены Меган Фокс, Джулия Робертс, Наоми Уоттс, Шейлин Вудли, Бекки Тернер и актер Тайлер Перри, сыгравший женскую роль в фильме "Хэллоуин Мэдеи".

"Золотую малину" за режиссуру могут получить Бен Стиллер, Динеш Д'Соуза, Роланд Эммерих, Тайлер Перри, Алекс Пройас и Зак Снайдер.

Худшими признаны сценарии к картинам "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Дедушка легкого поведения", "Боги Египта", "Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии", "День независимости: Возрождение" и "Отряд самоубийц" Дэвида Эйра.

Обладатели призов будут объявлены 25 февраля – за день до вручения "Оскара". Премию "Золотая малина" учредили в 1980 году. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую золотистой краской, стоимостью не выше пяти долларов.