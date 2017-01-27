Звезда "Ла-Ла Ленд" Эмма Стоун страдает от панических атак

Сегодня, 18:00

Несколько лет Стоун посещала специалиста, который так и не помог ей справиться с проблемой

Эмма Стоун. Фото: AFP
Эмма Стоун. Фото: AFP

Актриса Эмма Стоун, находящаяся в шаге от заветного "Оскара" за роль в нашумевшем мюзикле "Ла-Ла Ленд", в интервью The Hollywood Reporter призналась, что с детства страдала от страха публичности, застенчивости и до сих пор испытывает панические атаки.

Несколько лет Стоун посещала специалиста, который так и не помог ей справиться с проблемой. Тогда Эмма сама поняла, что способно ей помочь. Она записалась на актерские курсы, а уже в возрасте 14 лет настояла на переезде в Голливуд. "На меня нашло озарение прямо на уроке, и я убедила родителей, что мне нужно переехать в Лос-Анджелес", – поделилась актриса. – Это было сумасшествием".

Впрочем, это "лечение" Эмме нисколько не помогло. Вместо того чтобы избавиться от панических атак, Стоун еще больше в себе развила ощущение страха: с приходом первой славы панические атаки только усилились. Сейчас Эмме удается справляться с ними самостоятельно, но это стоит ей больших усилий: "Перед каждым интервью, я должна посидеть в одиночестве пять минут, подышать и настроиться, иначе я буду очень сильно нервничать".
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Starslife

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