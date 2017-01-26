Звезда "Теории большого взрыва" готова стать мусульманкой из солидарности

Американская актриса Маим Бялик, которая получила известность благодаря одной из главных ролей в телесериале "Теория большого взрыва", заявила о готовности стать мусульманкой.

Об этом она написала в Twitter.

"Я еврейка. Но я готова записаться в мусульманки в знак солидарности, если до такого дошло", — написала Бялик.

I'm Jewish. I stand ready to register as a Muslim in #solidarity if it comes to that. — Mayim Bialik (@missmayim) 25 января 2017 г.

Отмечается, что этот пост стал реакцией на ужесточенные правила для беженцев и мигрантов, которые принял президент США Дональд Трамп.

Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity. — Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.

Днем ранее Трамп подписал два указа — об ужесточении иммиграционной политики, которым предписывается выдворять из страны нарушивших американские законы приезжих-нелегалов, и о строительстве стены на границе с Мексикой, причем пообещал выполнить этот проект за счет соседней страны.

А позже даже стало известно, что американский президент планирует на 120 дней приостановить прием в США всех беженцев, а тем из них, кто прибыл из Сирии, закрыть въезд совсем.