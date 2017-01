Звезда "Теории большого взрыва" готова стать мусульманкой из солидарности

Американская актриса Маим Бялик, которая получила известность благодаря одной из главных ролей в телесериале "Теория большого взрыва", заявила о готовности стать мусульманкой.

Об этом она написала в Twitter.

"Я еврейка. Но я готова записаться в мусульманки в знак солидарности, если до такого дошло", — написала Бялик.

I'm Jewish. I stand ready to register as a Muslim in #solidarity if it comes to that.

Отмечается, что этот пост стал реакцией на ужесточенные правила для беженцев и мигрантов, которые принял президент США Дональд Трамп.

Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.