Звезда "Теории большого взрыва" готова стать мусульманкой из солидарности
Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт
Американская актриса Маим Бялик, которая получила известность благодаря одной из главных ролей в телесериале "Теория большого взрыва", заявила о готовности стать мусульманкой.
Об этом она написала в Twitter.
"Я еврейка. Но я готова записаться в мусульманки в знак солидарности, если до такого дошло", — написала Бялик.
I'm Jewish. I stand ready to register as a Muslim in #solidarity if it comes to that.— Mayim Bialik (@missmayim) 25 января 2017 г.
Отмечается, что этот пост стал реакцией на ужесточенные правила для беженцев и мигрантов, которые принял президент США Дональд Трамп.
Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.— Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.
Днем ранее Трамп подписал два указа — об ужесточении иммиграционной политики, которым предписывается выдворять из страны нарушивших американские законы приезжих-нелегалов, и о строительстве стены на границе с Мексикой, причем пообещал выполнить этот проект за счет соседней страны.
А позже даже стало известно, что американский президент планирует на 120 дней приостановить прием в США всех беженцев, а тем из них, кто прибыл из Сирии, закрыть въезд совсем.
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