Звезда "Теории большого взрыва" готова стать мусульманкой из солидарности

Вчера, 16:39

Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт

Актриса не поддерживает политику Трампа. Фото: AFP
Актриса не поддерживает политику Трампа. Фото: AFP

Американская актриса Маим Бялик, которая получила известность благодаря одной из главных ролей в телесериале "Теория большого взрыва", заявила о готовности стать мусульманкой.

Об этом она написала в Twitter.

"Я еврейка. Но я готова записаться в мусульманки в знак солидарности, если до такого дошло", — написала Бялик.

Отмечается, что этот пост стал реакцией на ужесточенные правила для беженцев и мигрантов, которые принял президент США Дональд Трамп.

Ранее подобное заявление также сделала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Днем ранее Трамп подписал два указа — об ужесточении иммиграционной политики, которым предписывается выдворять из страны нарушивших американские законы приезжих-нелегалов, и о строительстве стены на границе с Мексикой, причем пообещал выполнить этот проект за счет соседней страны.

А позже даже стало известно, что американский президент планирует на 120 дней приостановить прием в США всех беженцев, а тем из них, кто прибыл из Сирии, закрыть въезд совсем.
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Lenta.ru

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