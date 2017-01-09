Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками (фото)

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли. Лучший драматический фильм – "Лунный свет", а лучший анимационный фильм – "Зоотрополис".

В этом году выйти в свет со своими вторыми половинками решили многие номинанты: Джастин Тимберлейк, Николь Кидман, Хью Грант, Натали Портман, Ванона Райдер.

На красной дорожке были замечены – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Марк Перего и Зоуи Салдана, Крисси Тейген и Джон Ледженд, Алекс Гринуолд и Бри Ларсон, Курт Рассел и Голди Хоун, Дэкс Шепард и Кристен Белл и многие другие.