Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости культуры Новости про звезд
Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7864/91_main.1483954971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/91_tn.1483954971.jpg Звезды Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками (фото)

Сегодня, 11:42

Одной из самых ярких пар "Золотого глобуса-2017" стали Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Лидером по числу выигранных статуэток стал мюзикл "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главной роли. Лучший драматический фильм – "Лунный свет", а лучший анимационный фильм – "Зоотрополис".

В этом году выйти в свет со своими вторыми половинками решили многие номинанты: Джастин Тимберлейк, Николь Кидман, Хью Грант, Натали Портман, Ванона Райдер.

На красной дорожке были замечены – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, Марк Перего и Зоуи Салдана, Крисси Тейген и Джон Ледженд, Алекс Гринуолд и Бри Ларсон, Курт Рассел и Голди Хоун, Дэкс Шепард и Кристен Белл и многие другие.
Золотой глобус, фильм, райдер, натали портман, тимберлейк, портман, рейнольдс, джастин тимберлейк, николь кидман, курт рассел, зоуи салдана, хью грант, салдана

Вы сейчас просматриваете новость "Звездные пары на "Золотом глобусе": Рассел, Грант, Портман и другие вышли в свет со своими вторыми половинками (фото)". Другие Новости про звезд смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Стали известны победители премии "Золотой глобус 2017"

Сегодня, 09:27

Лучшим драматическим сериалом назвали "Корону", а настоящим триумфатором премии стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"

Шоу-бизнес

«Ла-Ла Ленд» победил во всех номинациях на «Золотом глобусе», в которых был представлен. Фото: AFP

"Ла-Ла Ленд" установил новый рекорд на премии "Золотой глобус"

Сегодня, 10:03

Мюзикл победил во всех семи номинациях, в которых был представлен

Мир

Мэрил Стрип. Фото: Getty

На церемонии награждения "Золотой глобус" Стрип жестко раскритиковала Трампа

Сегодня, 10:07

Актриса вспомнила, как избранный президент во время кампании спародировал Сержа Ковалески, репортера New York Times, человека с инвалидностью

Звезды

Эмили Ратажковски. Фото: AFP

25-летняя модель в откровенном наряде показала лишнее на "Золотом глобусе"

Сегодня, 10:54

Эмили Ратажковски позировала в шелковом платье с высоким разрезом до бедра

Звезды

Джессика Бил удивила экстремально глубоким декольте на красной дорожке "Золотого глобуса"

Сегодня, 11:14

Свой смелый образ Джессика дополнила собранной прической и золотыми украшениями

Звезды

Билли Лурд. Фото: Instagram

Актриса Билли Лурд прокомментировала смерть мамы Кэрри Фишер и бабушки Дэбби Рейнольдс

3 Января, 15:30

Лурд прервала молчание и рассказала о смерти мамы и бабушки

Звезды

Николь Кидман. Фото: AFP

Том Круз и Рассел Кроу конфликтуют из-за Николь Кидман на съемочной площадке

4 Января, 16:00

Актер демонстрирует свою ненависть бывшему мужу Николь Кидман на съемках фильма "Мумия - 2"

Звезды

Райан Рейнольдс. Фото: AFP

Райан Рейнольдс хочет, чтобы у "Дэдпула" появился возлюбленный

5 Января, 16:00

Актер и продюсер предлагает совершенно новое раскрытие главного персонажа

Звезды

Хью Джекман. Фото: AFP

Хью Джекман передумал прощаться с Росомахой

Сегодня, 08:26

Джекман признался, что рассматривает возможность съемок совместного фильма о Дэдпуле и Росомахе

Звезды

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. Фото: AFP

Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд поцеловались на "Золотом глобусе"

Сегодня, 10:28

Актеры Райан Рейнольдс и Эндрю Гарфилд удивили публику неожиданным поступком

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.