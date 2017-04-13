"Звездным войнам" – 40: судьбы актеров и рекорды

В этом году фильм "Звездные войны: Эпизод 4 — Новая Надежда", положивший начало саге, отмечает свой 40-летний юбилей! Путь фильма на экран был тернист. Когда режиссер Джордж Лукас закончил работу над сценарием, то вся история уместилась в 14 страниц. Причем в первоначальном варианте Люк Скайуокер был 60-летним генералом из рода гномов, а контрабандист Хан Соло должен был быть большим зеленокожим монстром с жабрами! На создание Чубакки Лукаса вдохновила его собака породы аляскинский маламут по кличке Индиана, который часто был "вторым пилотом" режиссера, сидя на переднем пассажирском сидении автомобиля Лукаса.

В то время фантастика не котировалась, потому фильм "маскировали" под "космическое фэнтези". Что, впрочем, не помешало двум студиям дать Лукасу от ворот поворот. А вот кинобоссы с Fox оказались куда более прозорливы и дали проекту зеленый свет. Съемки начались 22 марта 1976 года в тунисской пустыне, где снимались сцены на планете Татуин. Тогда же проект столкнулся с первыми трудностями из-за сильных ливней, "убивших" всю электронику. Не обошлось и без столкновения Лукаса с оператором Гилбертом Тейлором: его указания не были приняты Тейлором, который считал, что Лукас ограничивает его пространство своими указаниями. Актеры же жаловались на "тупые длинные диалоги"... В общем, ничто не предвещало успех — и начало легенды.

Дарт Вейдер

Роль Вейдера (в 4, 5 и 6 эпизодах) исполнил английский актер, бывший бодибилдер Дэвид Проуз. Как позже сказал Лукас, актера он взял из-за его выдающегося роста — 1,96!

Принцесса Лея

Первоначально на роль принцессы Леи была утверждена актриса Сисси Спейсек. Но когда Кэрри Фишер отказалась сниматься обнаженной в "Кэрри" (экранизация романа Стивена Кинга), то они обменялись ролями. Несмотря на то, что актриса скончалась 27 декабря 2016 года, ее участие анонсировано в картине "Звездные Войны: Последние джедаи", которая выйдет в декабре 2017-го. Ее персонаж не будет воссоздан при помощи цифровых технологий — Фишер успели отснять до ее кончины.

Люк Скайуокер

В первоначальном сценарии Люк носил фамилию Старкиллер. Но позже режиссер заменил ее на привычную нам Скайуокер. На сегодняшний день в послужном актерском списке Марка Хэмилла (исполнитель роли Люка) значится около 270 работ в кино! Правда, половина из них — озвучка персонажей из фантастических мультфильмов. Ничего более крупного он, увы, так и не сыграл. Но 65-летний актер относится к этому по-философски, спокойно.

Оби-Ван Кеноби

В списке величайших американских киногероев Оби-Ван Кеноби (актер Алек Гиннесс) занял 37-е место. А его фраза: "Да пребудет с тобой Сила" — 8-я в списке величайших цитат в истории кино!

Хан Соло

Вначале на роль Хана Соло приглашали Берта Рейнольдса, но в итоге взяли Харрисона Форда. Для него эта роль оказалась знаковой, ведь до этого Форд вообще думал уходить из актерства.

Чубакка

На съемках Харрисон Форд считал фильм странным, потому что в нем была "принцесса с булочками из волос и гигант в костюме обезьяны", которого звали Чубакка (Питер Мейхью). В итоге же в 1997 году Чубакка был удостоен премии MTV Movie Awards "Достижение всей жизни" — за участие в трех первых эпизодах.

R2-D2

Робот R2-D2 (актер Кеннет Джордж Бейкер ростом в 112 см) мог называться А2. Но потом Джордж Лукас решил дать дроиду более полное имя. Цифры и буквы — совершенно случайные.

Андроид c-3po

Энтони Дэниелс крут уже хотя бы потому, что он единственный актер, кто снялся во всех эпизодах "Звездных войн" и даже в спин-оффе "Изгой-один".