Звездный гороскоп: предсказания от звезд шоу-бизнеса для знаков зодиака на 2017 год (фото)

Звезды украинской эстрады и кино выразили пожелания и дали прогнозы для всех знаков зодиака на 2017 год в совместном проекте фотографа Константина Ревуцкого и сайта Сегодня. ua.

Овны. Габриелла Массанга

Петух обещает, что в его год в личной жизни Овнов будут только приятные перемены. Отношения в семействе станут прекрасными, ссор практически не будет, разве что иногда – для разнообразия.

Телец. Ева Бажен

Желаю Вам, мои родненькие, Тельцы и тельчата полные карманы новогодне-рождественских чудес! Этот новый год очень особенный для нас с вами. Желаю, чтобы нас окружали только достойные мира сего. Ведь чудеса не происходят сами по себе, их создают друг для друга люди. И чем сильнее любовь человека, тем очаровательнее чудо, созданное им.

Телец. Лилия Киш

Желаю всем Тельцам чтобы новый, 2017 стал нашим годом. Больше свершений, достижений и взлетов. А еще хочу, чтобы целый год нас окружала искренняя любовь.

Близнецы. Наталья Валевская

Я родилась в год Петуха! Поэтому как полноправная хозяйка года, предрекаю всем успех в делах, любви, учебе, здоровье. Близнецы, вы обязательно будете встречать на протяжении года людей, благодаря которым все планы будут реализовываться! Живите в позитиве и не забывайте благодарить Всевышнего за каждое мгновение!

Рак. Влада Литовченко

Хочу пожелать в Новом 2017 году долгожданного мира в нашей Украине, добра и счастья в каждой семье! Благополучия, улыбок и удовлетворенностью жизнью! Больше оптимизма и новых, радостных свершений. А Ракам больших побед и удачи в 2017 году.

Лев. Ольга Сумская

Я настоящая львица, готовая защищать свою семью в любых обстоятельствах. Прекрасно понимаю, что движущая сила женщины -львицы иногда сметает все на своем пути, но именно эти качества помогли мне в жизни. Я желаю всем львицам веры в свои силы, железной воли и выдержки. В следующем году нам это все пригодится! Но более ласковых и верных женщин, как мы, не найдешь! Цените и берегите нас, мужчины!

Дева. Ирина Журавская

Желаю всем нести позитив и красоту. Желаю, чтобы у Дев сбылись все мечты. Чтоб новый год принес победы всем тем, кто в старом для этого потратил много сил. Желаю мамам, что бы не болели дети. А старикам – многих лет!

Весы. Георгий Зантарая

Весам хочу пожелать, быть как самураи: взвешенных решений и равновесия, не быть наивными, придерживаться своих обещаний и смело идти к своим целям. Всем мира и здоровья.

Скорпион. ЯрмаК Саша

Желаю всем Скорпионам, чтобы наши упрямство и трудолюбие принесли высокие результаты в Новом Году, наше искреннее, горячее сердце дарило этому миру любовь и никто не испытывал нашу устойчивость и характер.

Стрелец. Василий Бондарчук

Желаю всем Стрельцам в этом году много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. Желаю всем украинцам в новом году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными!

Козерог. Соломка Слава

Я желаю каждому, сколько бы лет ему не было, в новом году верить в себя и по-детски верить в свою огромную мечту. Тогда обязательно в один прекрасный день прилетит волшебник на большом вертолете и исполнит ее! Козероги, побольше улыбок и счастливых моментов! Любви и сказки в жизни!

Водолей. Ирина Мерлени

Желаю всем Водолеям успешного и как Петух яркого 2017 года! Пусть год грядущий будет богат на различные интересные события и приятные сюрпризы. Достичь максимальных результатов в сфере Вашей деятельности, и реализации, в работе, бизнесе, карьере. Новых творческих начинаний. Пусть все задуманное исполнится, а изменения происходят только к лучшему. Энергии, терпения, веры в себя, радости, любви, счастья! Новых достижений и побед!

Рыбы. Владимир Козюк

Время бежит как вода, на пороге Новый год, который принесет только благосостояние, счастье, и безграничную любовь, каждому из тех, кто выйдет на путь доброты! Желаю всем рыбам осуществления самых сокровенных желаний. Прийти к своей вершине. Мира в доме и детских улыбок!