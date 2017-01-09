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Звезды похвастались роскошными драгоценностями на "Золотом глобусе" (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7865/97_main.1483977040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/97_tn.1483977040.jpg Звезды Натали Портман выбрала украшения от Tiffany & Co, а Моника Беллуччи – колье от Cartier 

Звезды похвастались роскошными драгоценностями на "Золотом глобусе" (фото)

Сегодня, 18:30

Натали Портман выбрала украшения от Tiffany & Co, а Моника Беллуччи – колье от Cartier 

Эмма Стоун. Фото: AFP
Эмма Стоун. Фото: AFP

В Лос-Анджелесе завершилась 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус-2017". Триумфатором в этом году стал мюзикл Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд". Мюзикл забрал все 7 наград, в которых был номинирован, включая призы в категориях: за лучший фильм (комедия или мюзикл), лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лучший драматический фильм – "Лунный свет", а лучший анимационный фильм – "Зоотрополис".

На красной дорожке знаменитости похвастались роскошными ювелирными украшениями – крупными серьгами, браслетами и ожерельями с драгоценными камнями.

Яркий образ София Вергара дополнила крупными серьгами от Lorraine Schwartz. Звезда сериала "Секретные материалы" Джиллиан Андерсон к фотографам вышла в белоснежном платье от Jenny Packham, к которому подобрала золотые украшения.

Натали Портман и Эмма Стоун выбрали ожерелье от Tiffany & Co, а Моника Беллуччи – подвеску от Cartier из желтого золота.

Блейк Лайвли к бархатному платью от Atelier Versace подобрала два одинаковых браслета от Lorraine Schwartz с крупными камнями.

Роскошный вечерний образ  актрисы Риз Уизерспун украсило колье от Tiffany & Co.

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Автор:

Оксана Ткаченко

Источник:

"Сегодня"

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