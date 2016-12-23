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Звезды "Шерлока" расстались после 15 лет отношений http://www.segodnya.ua/img/article/7823/36_main.1482482095.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/36_tn.1482482095.jpg Звезды Мартин Фриман и Аманда Аббингтон больше не вместе

Звезды "Шерлока" расстались после 15 лет отношений

Сегодня, 10:30

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон больше не вместе

Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Фото: REX
Мартин Фриман и Аманда Аббингтон. Фото: REX

Звезды сериала "Шерлок" Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений, сообщает People.

"Я больше не с Амандой", – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.

Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: "Спасибо".

Пара познакомилась на съемках сериала "Только мужчины". Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В "Шерлоке" они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.
мартин, расставание, Шерлок , аманда, фриман

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Источник:

Газета.Ru

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