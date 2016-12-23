Звезды "Шерлока" расстались после 15 лет отношений
Мартин Фриман и Аманда Аббингтон больше не вместе
Звезды сериала "Шерлок" Мартин Фриман и Аманда Аббингтон расстались после 15 лет отношений, сообщает People.
"Я больше не с Амандой", – заявил Фриман в одном из интервью. По его словам, расставание было очень дружеским, и он всегда будет любить Аббингтон.
Представитель Фримана дополнительных комментариев пока не предоставил. Со своей стороны, после заявления Фримана Аббингтон написала в твиттере: "Спасибо".
Пара познакомилась на съемках сериала "Только мужчины". Фриман и Аббингтон неоднократно снимались вместе. В "Шерлоке" они играют супругов Ватсон. У актеров двое детей.
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