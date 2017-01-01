Финансовый гороскоп на январь: Козерогов ждут ­перемены, а Львов — выгодные проекты

Прибыльные дни: 1, 11, 14, 23

Убыточные дни: 2, 4

Январь обещает Рыбам много новых проектов, денежных предложений и профессиональных планов. Но надо будет контролировать свои эмоции и иногда плыть по течению, чтобы сконцентрироваться на главном. Не отказывайтесь от от помощи влиятельных лиц. Этот месяц поможет вам полностью покончить с висевшими с прошлого года проблемами, причем без потерь с вашей стороны.

Прибыльные дни: 5, 9, 14, 21

Убыточные дни: 7, 8

Вас ждет масса интересных и ярких впечатлений, в том числе и на работе: сбудутся ваши мечты в плане карьеры или устройства на рабочем месте. Конечно, запланированные грандиозные дела потребуют некоторых корректив, но если ко всему подойти с умом, то никакие неожиданности не испортят ваше приподнятое настроение, и удача вам не изменит. Не пасуйте перед сложностями, у вас все получится!

Прибыльные дни: 26, 31

Убыточные дни: 4, 5, 6, 8

Финансовая ситуация, особенно в начале января, особо не порадует: доходов не предвидится, а расходы возрастут. Но она подтолкнет Тельцов к активным действиям, и тем, кто не будет сидеть сложа руки, очень быстро удастся сначала восстановить баланс, а затем и войти в денежный и успешный период. Но старайтесь не связываться с авантюрными предприятиями и откажитесь от кредитов — они вам ни к чему.

Прибыльные дни: 2, 11, 12, 20

Убыточные дни: 4, 5, 28, 29

Этот месяц сулит перемены на работе. Многим Близнецам представится возможность взлететь по карьерной лестнице и укрепить финансовое положение. Но старайтесь побольше слушать и поменьше говорить, чтобы не навредить себе. Не обсуждайте начальство с коллегами или подчиненными. В то же время продолжайте расширять круг общения и обзаводиться новыми знакомствами.

Прибыльные дни: 3, 8, 11, 25

Убыточные дни: 13, 18, 19, 31

Для Раков январь будет умеренно-напряженным: возникнут моменты, когда нужно будет мобилизовать все имеющиеся силы и противостоять обстоятельствам. Но не стоит отчаиваться: разрешив непростую ситуацию, вы больше приобретете, чем потеряете. Также стоит заняться повышением квалификации, приобрести новые навыки и умения — это даст неплохую прибыль.

Прибыльные дни: 3, 12, 22, 24

Убыточные дни: 1, 8, 17

В этом месяце проблем в материальном плане не ожидается, но и лишних денег не будет. К тому же Львам лучше не планировать и не осуществлять никаких масштабных финансовых операций — есть значительный риск провала. Денежное поощрение найдет вас само, и вливание окажется неожиданным. Скорее всего, что кто-то из партнеров предложит прибыльный проект, вот на него и стоит соглашаться.

Прибыльные дни: 3, 11, 15, 22

Убыточные дни: 1, 2, 6, 24

Финансы в январе будут поступать медленно, но верно. Можно даже будет позволить себе немного побездельничать, взять отпуск и поехать в путешествие или ввязаться в небольшие авантюрные приключения. Тем более что с самоорганизацией и дисциплиной возникнут некоторые сложности. Обращайте внимание на интуицию, в этот период она у Дев будет на высоте, потом можно будет воспользоваться этим чутьем.

Прибыльные дни: 4, 8, 17, 30

Убыточные дни: 1, 3, 31

Месяц обещает очень заманчивые перспективы в плане денег, зарубежных поездок или продвижения по карьерной лестнице. Но придется не просто поработать, а "попахать": хорошее вознаграждение получат те, кто сможет, несмотря на усталость и "праздничный синдром", включиться в рабочий процесс. Старайтесь на некоторые несостыковки реалий жизни с вашими планами смотреть с юмором.

Прибыльные дни: 8, 16, 28, 30

Убыточные дни: 1, 11, 13, 19

У Скорпионов в январе не самые радужные перспективы в финансовом плане, но и не катастрофические. Зато у вас появится шанс попробовать себя в новом деле: оно не обязательно будет связано с вашей профессиональной деятельностью, но вполне может стать доходным и многообещающим в плане дальнейшего развития. Также Скорпионам не помешает немного азарта, и здесь не обойтись без доли авантюризма.

Прибыльные дни: 5, 3, 18

Убыточные дни: 2, 11

Январь для Стрельцов — период стабильности. Но в это время лучше не принимать никаких кардинальных решений: желаемого результата вы не достигнете, а вот на исправление ошибок придется потратить много времени. Сделайте в работе передышку: благодаря старым связям вы не только наверстаете упущенное время, но и разовьете ваш бизнес или выстроите карьеру.

Прибыльные дни: 6, 10, 16, 26

Убыточные дни: 1, 3

Вас ждут перемены на работе: либо изменится ваш коллектив, либо вы решите, что пора с ним попрощаться. В любом случае — работать придется много и упорно: исправлять свои ошибки и разбираться с промахами коллег. Попробуйте правильно выстроить стратегию и делегировать часть своих полномочий. И помните: "ваш скорбный труд" не пропадет, он будет вознагражден материально.

Прибыльные дни: 2, 12, 13, 18

Убыточные дни: 23, 25, 31

В январе Водолеям захочется испытать себя в творчестве, и не зря, ведь это можно будет рассматривать не только как релакс, но и как дополнительный вид заработка. Также решению обновить или поменять свое жилье не будет препятствий. А вот излюбленный вами нестандартный подход к делам может сыграть злую шутку: лучше пока действуйте по установленным правилам и прислушивайтесь к мнению начальства.