Гороскоп на 20-26 августа: у Тельцов решится вопрос с жильем, а у Скорпионов возможна смена руководства

21 августа в 21:26 состоится затмение Солнца. Это кульминационная точка, время "перезагрузки" и поворота судьбы каждого индивидуума, общества, стран в нужном направлении. Хотите или нет, но ваша жизнь в ближайшие несколько месяцев кардинально изменится.

Рука провидения неумолимо расставляет правильные акценты и двигает всех в будущее, закладывается цикл на 18,5 лет.

До 6 сентября ситуации предопределены кармически и требуют отойти от прежних стереотипов мышления, чтобы решить старые проблемы новым способом.

Будьте внимательны ко всем, кто войдет в вашу жизнь, предложениям, идеям, планам суждено играть важную роль в будущем. Старайтесь найти баланс между индивидуальными и общественными запросами, не идите на поводу чужих интересов, не позволяйте собой манипулировать, притеснять.

Вы личность творческая и не должны раствориться в толпе. Выстраивайте любые отношения, руководствуясь высшим "Я", не поступайтесь принципами, и будьте верными себе, даже если для этого нужно с кем-то (чем-то) расстаться или потерять. Политической стратегии между странами это тоже касается.

Ошибки, просчеты, заблуждения в это время фатальны, ибо прошлое и будущее переплелось. Поэтому до 6 сентября воздержитесь от радикальных шагов. Но если уже загнаны в угол, деваться некуда, значит, так надо.

Оглянитесь назад и "проинспектируйте" через призму времени события 2008 года, его плоды будете видеть сейчас (вплоть до ноября 2018 года). Многие темы, волновавшие тогда, уже отработаны, их придется закрыть.

ОВНЫ. В любовной, творческой сфере "перезагрузка" финиширует. Ваши вкусы, пристрастия, желания кардинально изменятся, поэтому осчастливить любимцев труда не составит. Творите, влюбляйтесь по-новому в благоверных, ваша любовь — это горючее для брачного локомотива, несущегося благословенным курсом.

Трудитесь с творческим огнем на прежней работе, не претендуя на должностные лавры. Хомут на шею всегда найдется. Надо зарабатывать деньги, поэтому охотно выполняйте в роли подчиненного поставленные задачи. За исполнительность и организованность вас больше будут ценить, денег прибавится.

И смотрите, чтобы сумасбродными выходками не разрушить семейную гармонию.

ТЕЛЬЦЫ. Пройдя через горнило испытаний, вы стали достойным Атлантом семейного благополучия. Домочадцы в восторге, объединяйтесь, наводите порядок в доме, постарайтесь сделать себя и родных счастливыми. Если вопрос аренды, покупки-продажи жилья в проекте, впоследствии он успешно разрешится. Неожиданно и тайно.

На любовном небосклоне засияет солнце удачи, обласкает счастьем, жить станет легко и радостно. Флирты, ухаживания, любовные приключения станут неотъемлемым атрибутом динамического бытия, однако если в вы в паре, — сохраняйте верность партнеру.

БЛИЗНЕЦЫ. Благодаря активности, напористости вы способны зажечь энтузиазмом окружающих на большие дела. Меняйте обстановку, расширяйте круг неординарных знакомств, завязывайте отношения с людьми высокой духовной культуры, именно новым влиятельным знакомым суждено сделать решающий переворот в бытие. Случайных людей рядом нет.

От кого дистанцироваться, а кого из случайных знакомых приблизить к себе с целью духовного единства — решайте сами.

Дома дежавю, разгребайте бытовые завалы, занимайтесь ремонтом, наводите порядок под родным кровом, трудитесь на даче. Себя, любимых, можна побаловать, но не забывайте о близких, обязательно делайте кому-то подарки, финансируйте благотворительные проекты.

РАКИ. Вы завораживаете публику обаянием, возможности для романтических увлечений отличные. Но сейчас следует четко определиться, чего вы хотите для полного счастья и целенаправленно двигаться к цели.

Ставьте на первое место персональные желания, а чужие запросы — это не ваша забота. Следуйте компасу сокровенных желаний. В карьере, бизнесе прежде всего. Здесь вы двигатель прогресса, универсальный специалист и неутомимая трудовая лошадь. Менять место работы пока не следует.

ЛЬВЫ. Да здравствует обновление! Прощайтесь с прошлым, берите на вооружение лучший опыт и объединяйтесь с лицами продвинутыми, с нетрадиционным прогрессивным мышлением. Вы вышли на очередной эволюционный виток. Впереди новая жизнь, с кем не интересно, полюбовно расставайтесь. На смену им придут те, с кем строить будущее.

Пришло время укреплять материальные рубежи, и перенаправить финансовые потоки в собственный кошелек. Способности у вас отличные. Это касается старых дел, проектов, займитесь пока ими, а новые подождут.

ДЕВЫ. Смирение перед обстоятельствами — это залог правильного духовного развития и хорошего здоровья. Переосмысливайте прошлое, объявите бой гордыне и покайтесь в грехах перед другими, тогда и вам простятся грехи. В храме совести станет солнечно и весело.

У тех, кто трудится на секретном поприще, детективов, разведчиков, следователей, авантюристов намечаются судьбоносные повороты. Здесь вы максимально преуспеете, двигаясь по наитию. А Девам, чье сердце свободно, есть шанс найти свой романтический парус среди друзей, ну не сможет бедняга устоять под натиском вашего обаяния!

ВЕСЫ. Держа руку на лидерском пульте в дружеском коллективе, объединяйтесь прежде всего с прогрессивными знаменитыми партнерами. Те, что плетутся в хвосте, вас тормозят. И постепенно отходите в тень, переключайтесь на тайную деятельность, не афишируя сокровенное. Осваивайте искусство конспирации, учитесь "брать след" и добывать нужную информацию, интриговать с пользой для дела. Тогда намеченные ранее планы при поддержке доверенных лиц реализуются.

Сейчас вы отличный мастер по созданию психологической гармонии на карьерном поприще, и упускать этот уникальный шанс нельзя! Обаять шефа можете сходу.

СКОРПИОНЫ. Беритесь за сложные дела, ведь на фоне других обладаете привилегиями у сильных мира сего. Грядут перемены в профессиональной деятельности (возможна смена руководства), что отразится на дальнейшей карьере. Берегите служебную репутацию, не злоупотребляйте служебными полномочиями, тогда не пострадаете от кадровых ротаций.

Любые модернизации на трудовом поприще воспринимайте с энтузиазмом, самое время переквалифицироваться, согласно творческому призванию.

СТРЕЛЬЦЫ. Вам предстоит трансформировать мировоззрение, отношения с близкими, социумом. Если вчерашние убеждения уже не актуальны, заросли мхом, это и есть звонок небес, чтобы вернуть вас на правильный путь. Переключайтесь на новые идеалы, знаний и опыта накопили предостаточно, главное, чтобы это было по душе и стало платформой для прогрессивных свершений.

Застой противопоказан на всех фронтах. Впереди карьерный аврал, где снова напомнят о себе незаконченные дела, а отношения "начальник-подчиненный" устроят очередной экзамен на умение управлять и подчиняться.

В интимном союзе наступает бурный тонизирующий период с захватывающими экспериментами.

КОЗЕРОГИ. Реставрация партнерских мостов идет полным ходом, "притирайтесь" темпераментами, воздержитесь от игры в перетягивание каната. Психологическая отзывчивость, сексуальная гармония — важный момент для укрепления супружеского альянса.

Сейчас избранник диктует правила игры, его интересы на пьедестале, сумеете удовлетворить аппетиты — тогда станете образцом духовного союза и сердечной идиллии.

ВОДОЛЕЙ. Градус наэлектризованности высок, о покое забудьте. Для укрепления партнерского тандема сосредоточьтесь на своей половинке, сейчас вы с любимым одно целое, расставаться нельзя, делайте все дружно вместе, живите интересами друг друга. Он является птицей высокого полета, источником доходов, вписывается в идеал. Ведите себя благородно, тогда его щедрость не будет иметь границ, раскошелится по полной. Пускаться в автономное плавание без супружеских парусов судьба запрещает.

На деловом поприще аналогичная картина. Вы зависимы от сотрудников, поэтому пляшите под их дудку.

РЫБЫ. Если вас беспокоит содержание кошелька, самое время перевоплотиться в труженицу-пчелку, взять на себя дополнительные служебные обязательства. И не смейте бездельничать! Разбогатеть повезет спонтанно нетрадиционным путем, благодаря спонсорской поддержке.

Проявляйте изобретательность, мобильно включайтесь в работу, где помогут давние деловые партнеры. В нужный момент подыгрывайте с присущим вам шармом романтизма, что сократит путь к цели.