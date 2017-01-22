Гороскоп на 22-28 января: Раки попали в плен зависимости от обстоятельств, а у Дев грядут кардинальные изменения на работе

ОВНЫ. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. В дружеском строю намечается "перезагрузка", сделайте здесь ревизию. Отношения, себя исчерпавшие, должны отойти в прошлое. Сейчас для личной эволюции нужны люди высокой духовной культуры, "продвинутые", с неординарным мировоззрением, чувствующие дух будущего.

На благоверных молитесь, они прелестны, сияют изнутри. Вас объединят любовь, дружба, общие духовные интересы и сокровенные тайны. Ведь сейчас вы, как рентген, пронизываете все скрытое вокруг и эта бесценная информация должна стать оружием в критический момент.

На службе добросовестно трудитесь, экономно распределяя силы, время, делайте привалы между активными штурмами. Не подводите деловую команду, здесь вы неутомимая лошадь, обреченная тянуть трудовой воз, тогда вознаграждение судьбы превзойдет все ожидания.

Авантюрных закулисных действий следует избегать, на милостыню (социальную помощь) долго не рассчитывать. Это не рыба, а удочка дана судьбой, чтобы научились сами зарабатывать.

ТЕЛЬЦЫ. Если вами двигают карьерные амбиции, это замечательный стимул (и своевременный, ведь здесь грядут пертурбации!) для профессионального совершенствования, успешной реализации природных дарований. Укрепить служебные позиции, где ваш гений расцветет всеми красками, труда не составит: активизируйте творческую оригинальность (устаревшие методы работы — это тормоз), и непременно идите в ногу с научным прогрессом, осваивая инновационные технологии, поддерживая братские отношения с руководством. У шефа вы на отличном счету.

В дружеской сфере делайте ставку на верных старых друзей, здесь судьба устроила "инспекцию", изымая балласт отработанных дружеских отношений. Если стали эпицентром публичного внимания, смело демонстрируйте таланты и достижения, раскрутка имиджа в ваших руках!

БЛИЗНЕЦЫ. Вас будут привлекать высокие материи и все оригинальное, нетрадиционное. Будет магнитом тянуть заглянуть под эзотерический покров, познать мир непостижимого. Это кардинально отразится на мировоззрении, поможет найти ответы на многие вопросы, понять свою миссию на этой Земле. Только не вступайте в полемику с малоразвитыми лицами. Чтобы познать истину, общайтесь, обсуждайте сокровенное с духовными людьми. Метая жемчуг перед свиньями, рискуете быть растоптанными.

Одновременно поддерживайте огонь в семейном очаге. А в профессиональной сфере (если не везет с карьерным ростом) постарайтесь сохранить наработанный опыт. И имейте в виду: только профессия, отвечающая высшему призванию, станет фундаментом для делового и материального роста в будущем.

РАКИ. Крылья связаны, вы находитесь в плену тотальной зависимости от обстоятельств, чужих запросов, интересов, амбиций, где форс-мажорные обстоятельства являются нормой. Укротите страсть желаний и танцуйте под "аккомпанемент" чужих правил и пожеланий, финансовых возможностей. Они оригинальны, нетрадиционны, но к счастью, они являются сигналом из будущего, что игнорировать противопоказано, если дорожите карьерной и материальной стабильностью (ростом).

Приятельские отношения являются судьбоносными и нынче переходят в фазу практического сотрудничества. Манипулировать ими на свой лад нельзя, тут нужна обоюдная польза, чтобы всем было хорошо. Игра в одни ворота вылезет боком.

В интимной сфере грядет "перезагрузка", отношения с любимыми должны перейти в другую плоскость, иначе ваш союз обречен дать трещину. Чтобы чувства не зачахли – экспериментируйте! Истинная любовь регулярно требует тонизирующей подпитки!

И чаще уделяйте внимание родным, дом — это райская обитель, где вы ощутите полноценное личное счастье.

ЛЬВЫ. Тема партнерского содружества нуждается в "переформатировании". Меняйте себя и живите душа в душу с избранником! Созвучие "я плюс ты" является самым ценным сокровищем, которое следует зарабатывать взаимной заботой, духовным единством, общими деловыми интересами, увлечениями и сексуальной гармонией.

Чтобы стать ближе и роднее, остерегайтесь диктаторства, ваша самоотдача в тандеме должна доминировать: не жалейте сердца, кошелька ради любимых, это залог гармоничного союза. И постарайтесь добросовестно выполнить все долговые обязательства. Люди, которым вы обязаны, должны бать максимально удовлетворены.

ДЕВЫ. На рабочем фронте вот-вот грядут кардинальные изменения. Доделывайте то, что "зависло" по разным причинам, выполняя задачи работодателей не спустя рукава, а с учетом прогрессивных требований времени. Окунитесь с головой в динамичную атмосферу служебного коллектива. Она воодушевляет, несет целебный эффект, здесь раны заживут, а чувство профессиональной ценности (где вы мастер на все руки) вселит оптимизм в светлое будущее.

Супружеским парам следует обуздать конфликтного джина, не позволяйте спутникам собой манипулировать, а дипломатично внедряйте задуманное. Вы личность самодостаточная, мудро рулите, а партнеров возьмите на прицеп. У них масса достоинств, и если скрестились шпаги амбиций — это не повод для окончательного развода.

ВЕСЫ. Вас закружит романтическая метель, веселитесь, наслаждайтесь сердечной гармонией, дружите с Музой. Сейчас идет зарядка жизненного аккумулятора высокочастотными духовными энергиями, намечается смена любовных увлечений. Если ищете рыцаря сердца – это должен быть друг и любовник в одной ипостаси. Только не обувайте чужие "сапоги"! Семья — святое! Одиноким можно "кадрить" тех, чье сердце свободно.

Жизнь играет на трубе, "вальсируйте" и всех любите! Сейчас вы способны на оригинальные артистические перевоплощения, и призваны активизировать в людях только прекрасные струны души.

Если на работе трудно, оставьте это ярмо и занимайтесь тем делом, которое нравится или вдохновляет творчески. Идти на поводу у работодателей нельзя, нагрузят ненужной работой, от которой заболеете.

А если вы начальник, отнеситесь с пониманием к подчиненным.

СКОРПИОНЫ. Вам предстоит успешное преображение — в роль образцовой хранительницы дома. Держите руку на семейном пульсе. Доброжелательность, дружеская консолидация с родственниками усилит авторитет, став залогом домашней идиллии. По крайней мере, если у вас есть духовная монолитность и единство деловых интересов с близкими, все пойдет прекрасно.

И не позволяйте детям и любимым вами манипулировать, это навредит их судьбе. Напротив, помогите бедолагам избавиться от эгоизма, чтобы изменить себя к лучшему и вписаться в требования обстоятельств, социума. А будете выполнять их прихоти — сделаете себе и им хуже.

Больше двигайтесь, общайтесь с друзьями, вместе вам суждено идти одной дорогой к цели, горы сворачивая! Смена ландшафта — необходимое условие для воплощения успешных широкомасштабных планов.

СТРЕЛЬЦЫ. Поиски смысла бытия, "проверка на прочность" духовных принципов заключаются в умении найти точки соприкосновения с малознакомыми людьми на фоне единства идеалов и духовных интересов. Это позволит сохранять высокий моральный ценз и отличить зло от добра. Не избегайте случайных знакомств, с радостью завязывайте разнообразные контакты и обогащайте умственное "депо" интересной информацией, прогрессивными знаниями. Хотите или нет, смена окружения (тут царит застой) предопределена.

Не выпускайте из-под контроля карьерное (бизнес) судно, иначе оно рискует сесть на мель из-за бытовых проблем. Воз семейных обязательств нужно распределить на всех равномерно.

Сейчас вы командуете парадом, имея огромное влияние на ход событий, людей, дерзайте, но помните: ответственность за любые действия усугубляется. Ошибки, злоупотребления взыщутся сторицей.

КОЗЕРОГИ. Моральная цитадель (идейные убеждения, благие намерения) подвергаются серьезному испытанию, идет девальвация жизненных ценностей. Однако сейчас вы сами себе хозяин и слуга, поступайте так, как велит сердце и совесть, ставьте глобальные благородные цели и уверенно к ним двигайтесь. А если кто-то сбивает с праведного пути, ставит палки в колеса — смело гоните прочь вредителя.

Если занимаетесь любимым делом и чувствуете, что это Высшее призвание, значит, вам крупно повезло, так держать! Покровители помогут.

ВОДОЛЕИ. Позаботьтесь о внешности, кардинально смените имидж, обновив по моде гардероб, прическу, макияж, продумав до мелочей туалет. Не сдерживайте внутренний импульс стать красивее, обаятельней, это естественная потребность, мотивированная глубинными трансформационными процессами.

Не следует завидовать счастливчикам, вы тоже созданы для любви и свой идеал найдете, но не рядом с домом, а далеко. Путешествуйте!

РЫБЫ. Возьмите тайм-аут. Мирская суета утомительна и вредна. А вот затворничество — это прекрасно, оно заполнит Божественным покоем внутренний мир. Наведите порядок в мыслях, укротите тревоги, прогоните прочь разную "бредятину", надоедливые подозрения и самообманы и постарайтесь смоделировать счастливое будущее.

Сейчас вы особенно сексуальны и обворожительны, поэтому быть любимыми и желанными ничего не мешает. Паруйтесь, объединяйтесь с союзниками, но фундаментом отношений должна стать не только любовь, но и дружба. И имейте в виду: идти напором нельзя, приглашение на вальс любви надо скромно ждать... Инициативный энтузиазм, наоборот, отпугнет гармоничную половинку.

В делах плодотворное сотрудничество базируется не только на высоком профессионализме, но и на единстве духовных ценностей с партнерами.