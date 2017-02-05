Гороскоп на 5—11 февраля: для Дев все тайное станет явным, а Львам нужно срочно заняться гардеробом

Затмение Луны, которое состоится 11 февраля в 2:45 в знаке Льва, символически станет поворотной вехой в жизни каждого человека, сигнализируя о завершении очередного этапа развития. На переднем плане окажутся вопросы взаимоотношений, юридические споры и открытые конфликты, все тайное станет явным. Проявятся недостатки парных взаимоотношений, где лидерские амбиции будут играть первостепенную роль, запылают публичные скандалы. У вас есть шанс разорвать узы или объединиться, возобновив союз на совершенно новом фундаменте.

Это время максимальной активизации наболевших проблем, обострится внутренний кризис, в результате которого будет что-то отвергнуто, наступит прозрение. События набирают кармические обороты, и уже не подлежат контролю, пожинаете то, что сеяли в прошлом. Каждый свое. Кто-то найдет, а кто-то потеряет.

Однако ужасных разрушений не предвидится, наоборот, сюрпризом станут счастливые неожиданности, которые помогут "вырулить" в нужном направлении. Не жалейте об утратах, вскоре взамен получите то, что нужно для полноценного развития.

Водолеи, Львы, Скорпионы, Тельцы, Раки — эмоциональное напряжение зашкаливает, кардинальные шаги опасны, возьмите себя под контроль, ибо все, что сгоряча бездумно разрушите — фатально и восстановлению уже не подлежит!

ОВНЫ, социум, дружеское окружение — вот территория успешной самореализации. Здесь вас заждались приятные сюрпризы, братского полка прибудет, возобновятся давние связи, поэтому в кругу союзников и единомышленников будете чувствовать себя, как рыба в воде, станете неформальным харизматичным лидером и сможете направлять коллективную энергию в русло собственных интересов.

Сейчас вы особенно сексапильны, обаятельны, притягиваете магнитом противоположный пол, но моральный имидж — святое, не распыляйтесь на левые увлечения. Ведь рядом уже есть благословенный спутник (лучшего не найдете), шагайте в унисон, дружите и любите друг друга.

ТЕЛЬЦЫ. Вы "распяты" на кресте ответственности: семья, работа, партнерство поглощают слишком много сил, но их хватит при активной попытке гармонизировать обстановку. Главное — везде успеть, "мертвых" зон не должно быть. Дайте выход карьерным амбициям — это мощный детонатор для профессионального совершенствования, успешной реализации природных дарований и самореализации. Вас будут ценить за умение быть мастером на все руки, идти в ногу с прогрессом, слаженно работать в команде. На шефа молитесь, лучшего не найдете (напоминание тем, кто хочет сменить работу). Тогда и вас подчиненные будут боготворить.

Тельцы-руководители отлично зарекомендуют себя перед подчиненными.

Под родным кровом накаленная атмосфера, наводите порядок в доме и не побейте горшки с благоверными. Ваша задача — поддерживать его энтузиазм и любить, невзирая на все недостатки.

Семейный корабль не должен разбиться о камни бытовых проблем.

Если возникли инциденты, не выносите сор из избы.

БЛИЗНЕЦЫ. Стремление к духовному росту, познанию Божественной истины огромно. Но фундамент старых убеждений уже себя изжил и рушится. Вас привлекают высокие материи, все оригинальное, нетрадиционное, что спрятано за фасадом обыденности и является подпиткой для нового философского мировоззрения, который сейчас формируется. Занимайтесь самообразованием, черпая отовсюду свежие знания, интересную информацию, общайтесь с людьми прогрессивными, духовно зрелыми. "Зеленые" лица вам не нужны. Это тормоз эволюции.

Тем более, что вы имеете богатый капитал в "банке" знакомых людей с высоким духовным и творческим потенциалом. На них и полагайтесь. Но прежде сделайте ревизию, возможно, там есть "балласт", от которого следует избавиться.

Избегайте пустой болтовни, перемываний чужих косточек — сбережете драгоценные силы. Вы личность творческая и сейчас имеете блестящие шансы преуспеть на созидательном поприще. Занимайтесь любимым делом, хобби — это благодатный источник вдохновения.

РАКИ. Сбалансируйте желания и возможности, приструните неугомонное "хочу", у партнеров (деловых и брачных) богатый арсенал ресурсов, поэтому можно к ним присоединиться и плодотворно сотрудничать, отдав бразды правления. Пусть командуют, ставят во главу угла собственные интересы, а ваш удел — без амбиций пойти навстречу требованиям и выполнить взятые на себя обязательства. Тогда получите все, что нужно для полного счастья.

Сейчас смысл бытия — это глубокое осознание насущных потребностей и высшего призвания в партнерских отношениях. Что знаменует собой переход к более зрелым формам любви, благодаря отречению от эгоистических требований ради укрепления союза (делового, брачного).

Тест простой: отпустите на волю от сокровенные желания и тогда вам останется то, что ваше. "Приватизировать" чужое не удастся.

ЛЬВЫ. Чтобы сделать квантовый скачок в развитии, используя накопленные потенциальные ресурсы, вам необходимо гармонично вписаться в требования реальности. Самое время реанимировать и укрепить партнерские отношения (деловые, любовные). "Я-ты" — это одно целое, вдохновенное "Мы", сплав духовных идеалов, интересов, без которых сердца не могут биться в унисон. Избранник сияет харизмой, популярный, очаровательный, поэтому и вы не подкачайте на его фоне.

Срочно займитесь гардеробом, дресс-код нынче играет колоссальную роль в жизни. Вы у публики под микроскопом, малейшая оплошность в имидже аукнется неудачей. Где вставить вовремя "пять копеек", сказать комплимент, блеснуть юмором, одарить улыбкой — крайне важно. Главное —произвести ошеломляющее впечатление, но никого не затмить. Выскочки опозорятся.

ДЕВЫ. Плывите по течению, добросовестно выполняя все, что от вас требуется, и не пытайтесь диктовать собственную волю. Камень накопленных эмоций, созданных собственными страхами и фантазиями, в конце концов спадет с души (достигнув критической массы), все тайное станет явным, иллюзии, тревоги исчезнут, и сможете дышать полной грудью.

Ключ к ребусам, неразгаданным доныне, тоже окажется в ваших руках.

Работа — святое, целесообразно нырнуть с головой в бурную атмосферу служебного коллектива. Здесь вы специалист широкого профиля, прогрессивный руководитель и реформатор, который не позволит топтаться на месте подчиненным, коллегам. Реализуйте планы, воплощайте оригинальные идеи, они из будущего, тогда не собьетесь с правильного пути и денег заработаете.

ВЕСЫ. Вальсируйте под аккорды собственных интересов. Вы ведущий в танце на жизненной сцене, личность яркая, артистическая. Это магически привлекает публику, активизирует дух прекрасного, вдохновляет тех, кто депрессирует. Несите во Вселенную любовь и радость, веселитесь, наслаждайтесь сердечной гармонией, дружите с Музой, заряжайте жизненный аккумулятор положительными эмоциями. Ваш душевный рыцарь — это друг и любовник в одной ипостаси. Умный, оригинальный, прогрессивный. А для "заземленных" прагматичных лиц — сердце на замке.

В дружеских рядах "переформатирование", решать вам, с кем разорвать отношения, а с кем строить по-новому.

Деньгами не мусорьте, а бережно распределяйте каждую копейку.

СКОРПИОНЫ. Вам предстоит метаться между домом и работой, как между молотом и наковальней. Держите руку на семейном пульсе, здесь источник сил и творческого вдохновения. Доброжелательность, дружеская консолидация с родными усилит авторитет, создаст братскую идиллию в доме. В критический момент помощь поступит именно от родных.

В профессиональной сфере (бизнесе, карьере) сейсмическая обстановка, вопрос станет остро — "быть или не быть". С фатальным подтекстом. Не рубите с плеча, имея в руках тайные рычаги влияния (а также благотворительные источники прибыли), постарайтесь ими умело воспользоваться.

Сейчас Небеса посылают щедрых меценатов, не только для вас лично, но с целью спонсирования других. Это благословенная миссия (до 10 октября).

СТРЕЛЬЦЫ. Суйте нос в чужое просо, интересуйтесь всем! Вам следует быть эрудитами, всесторонне осведомленными и информированными на разнообразные темы. Стать ходячей энциклопедией. Не чурайтесь новых знакомств, людям вы симпатичны, дружелюбны, душа любой компании. Очаровать труда не составит. Завязывайте разнообразные контакты, внезапная на первый взгляд встреча может перерасти в преданную дружбу и стать ключом к двери в счастливое завтра. Все необходимое рядом, ходите по золоту. Умение быть надежным практичным другом в первую очередь демонстрируйте на собственном примере.

А вот хвастаться мудростью, читать нравоучения, навязывая личные убеждения, не следует. Каждый человек имеет право на собственную идеологию, взгляды. И не вам его судить. Если попытаетесь стричь под свою гребенку, сделаете всем хуже.

Далеко ехать не следует. Впрочем, события в далеких краях могут кардинально повлиять на будущее.

На рабочей территории возможны пертурбации.

КОЗЕРОГИ. Моральные ценности подвергаются серьезному испытанию. Если вами движет выгода, не стремитесь обмануть неопытных или доверчивых партнеров. Делайте все честно, на законных основаниях, тогда выиграете, а репутация только вырастет. Сейчас на чаше весов желания и возможности следует уравновесить. Если не хватает денег на важную покупку (а припекло!), брать в долг противопоказано. Потерпите. Со старыми кредиторами (моральными, материальными) следует расплатиться. Ну а если когда-то незаслуженно потеряли — вам вернут убытки.

Держитесь за служебное кресло, а если находитесь в поиске новой работы, ищите ее в старых местах, обращайтесь за протекцией к бывшим покровителям.

ВОДОЛЕИ. Ваше место на публичной арене. Но там серая мышь с убогим гардеробом не нужна. Срочно обновите по моде гардероб, прическу, макияж, продумайте до мелочей туалет, отшлифуйте красивую манеру поведения. Не сдерживайте внутренний импульс стать лучшими, это естественный порыв, мотивированный глубинными трансформационными процессами. Сияйте, вы неотразимы!

Но одна звезда — сирота. Непременно будьте в паре с милыми. Каждое мгновение бытия — это праздник сердца, аккумулятор блаженства рядом с человеком, который соответствует идеалу.

Ну а если отношения на точке кипения, придется их "перезагрузить", и начать все с чистого листа.

РЫБЫ. Ваша сила и власть сакральная, глубоко скрыта за фасадом скромности, но незримо везде ощущается. Сейчас открываются теневые стороны натуры, о которых до сих пор никто не подозревал. Это самоотверженное служение людям, готовность пойти на жертвы, чтобы удовлетворить чужие потребности, помочь тем, кто бедствует, болеет. Имейте в виду: искренне отдавая, вы получаете в разы больше. Это не только материальные ресурсы, но и здоровье. Поэтому если одолевают болячки — это знак: занимайтесь благотворительностью.

Конфликтовать с начальством, коллегами опасно и глупо. Ведь менять место работы нельзя. Если условия труда не устраивают, посоветуйтесь с шефом и решите эту проблему.