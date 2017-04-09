Гороскоп на 9-15 апреля: Львам нельзя менять место работы, а Рыбам нужно найти общее прибыльное дело с супругами

Астролог Любовь Шехматова рассказала, чего ждать разным знакам зодиака на этой неделе

ОВНЫ. Благодаря колоссальному жизнедеятельному потенциалу, вы способны ракетой взлететь в космос и выйти на правильную орбиту. Удовлетворяйте интересы окружения, никому не навредите, избавляйтесь от финансовой, сексуальной, психологической зависимости. Будьте дипломатами, у вас должна быть отработанная собственная тактика действий. Тогда героическое форсирование событий завершится победой, но при содействии давних тайных покровителей в деловой команде.

Материальные запросы — это основной стимул к работе, трудиться за копейки—не уважать себя. Вы достойны большего. Договаривайтесь с работодателями по оплате, потеряеете удачный шанс — потом будет поздно.

У брачных пар дежавю, покайтесь перед благоверными в грехах и ваш союз получит новое дыхание. Если страдаете от дисгармонии в союзе — партнер не виноват, на самом деле это вредят минусы вашего духовного мировоззрения.

ТЕЛЬЦЫ. Ваше место за кадром, там разворачиваются основные кармические события. Никому ничего не навязывайте, плывите по течению, тогда жизненное судно причалит именно к нужному берегу. Уединение — замечательный помощник и целитель при распутывании нитей тревог, противоречий, ошибок, накопленных в течение года. Молитесь, очищайте сердце от страстей, искупая вину перед обидчиками. И просите Всевышнего, чтобы он наполнил вашу душу добром и любовью.

Но при случае, если обстоятельства требуют, не отставайте, подключайте боевой энтузиазм и действуйте.

На службе придется гоняться за вчерашним днем, разгребать старые рабочие завалы, наверстывая упущенное время и возможности.

В отношениях с друзьями демонстрируйте чувственный альтруизм и жертвенность. Здесь еще идет отработка кармических долгов.

БЛИЗНЕЦЫ. Арена успешной самореализации — социум, дружеская сфера. В коллективе вы — неформальный лидер, способный мудро использовать групповой ресурс для удовлетворения собственных интересов. Активизируйте старые и завязывайте новые дружеские связи, пополняйте братские ряды лицами, которые дышат с вами одними интересами.

В профессиональной сфере витает дух прошлого (что- то здесь не закончено), творите! Если дело нравится — это прекрасно! Трудитесь не ради престижного статуса, а старайтесь получить максимальное личное удовлетворение от занятия, хобби.

На сердечном небосклоне сияет солнце любви, вас искренне любят, отвечайте спутникам взаимностью и вместе заботьтесь о семейном гнезде.

Испытания на зрелость в союзе продолжаются (до конца года), но здесь лукавый строит козни, поэтому будьте начеку!

РАКИ. О покое забудьте, жизнь прекрасна в своей непредсказуемости! Вокруг бушуют спонтанные ветры, направляя ваши замыслы в прогрессивном направлении. Будущее призывает избавиться от консервативных установок, стереотипов мышления. "Рвите подметки на ходу", мобильно и находчиво выполняйте приказы руководства.

Хотите удержаться на бизнес-плаву — пятиться назад, топтаться на месте нельзя. Шагайте в ногу с прогрессом, осваивая инновационные технологии, ломайте все, что себя отжило, морально исчерпало! Если трудно, опирайтесь на старых друзей, приятелей, знакомых.

При выполнении служебных заданий глядите в оба, рискуете допустить непоправимые ляпсусы из-за козней нечистого. От вас требуется не количество, а блестящее качество в любом деле.

У семейного очага отдыхайте, расслабляйтесь, здесь царит задушевная благодатная атмосфера.

ЛЬВЫ. Рекламируйте себя, боритесь за реноме наставника, завоевывайте симпатии публики. Персональная философия бытия в связи с духовным прогрессом резко меняется, избавляйтесь от балласта старых убеждений, прощайтесь с лицами, которые уже не вписываются в "нормативы" ваших интересов — пустая вакансия быстро заполнится!

Обстановка в служебном офисе накалена до предела, но именно здесь в инновационных пертурбациях куется ваше будущее. Не навредите ему консерватизмом! И обязательно почистите Авгиевы конюшни. Это залог авторитета у начальства и материального роста.

Менять место работы пока нельзя.

Если кто-то не возвращает долги (моральные, материальные), забудьте о них. Это ваш кармический кредитор. Полагайтесь на себя, профессионалам нужда не грозит.

ДЕВЫ. Держите обаятельных благоверных на привязи, иначе их уведут соперники. Вас сцементируют общие желания, интересы и сексуальная гармония. Попытайтесь внести перчинку разнообразия в интимную жизнь.

На деловом фронте не пропустите удачный шанс, закладывается база сотрудничества и расцвета совместного бизнеса на будущий год. Раскошелить партнеров, найти инвесторов не так просто, нужен уникальный оригинальный подход. Впрочем, вы его найдете, дерзайте! Только не перегните палку (в порыве эгоизма). Ходите по лезвию ножа, можете как разбогатеть, так и обанкротиться.

И имейте в виду: вектор судьбоносных ситуаций проходит через территорию рабочего офиса. Тут решаются "обросшие мхом" старые проблемы.

ВЕСЫ. Хотите мира — готовьтесь к войне. И бойтесь превратиться в догматического консерватора, чем спровоцируете конкурентную борьбу, что негативно скажется на карьере, личной репутации, домашних делах.

Сейчас жизнь — это боевой ринг, где вас могут отправить в нокаут, но все же есть шанс на "ничью", если подключить дипломатическое мастерство, не позволять себя эксплуатировать. Впрочем, взятые обязательства — это неотработанная трудовая карма. Судьба "нагибает", чтобы изъять долг.

Чтобы шагать в ногу с компаньонами, приспосабливайтесь к их непредсказуемым фокусам и вовремя парируйте в ответ.

Они верховодят, транслируют приказы будущего (к которым вы не созрели), поэтому играйте по их правилам, но все карты не раскрывайте. Козыри выбрасывайте тогда, когда надо получить выгоду.

СКОРПИОНЫ. Вы на пике профессионального мастерства, пламенные трудяги, отличные рационализаторы, изобретатели. И главное, востребованы в социуме (если нет — плохо, отклонились от правильного пути). Пример для рутинеров-коллег, не желающих маршировать в ногу с прогрессом.

Впрочем, микроклимат в коллективе напряженный, не вступайте в дискуссии с коллегами, трудитесь, зарабатывайте деньги, обогащайтесь духовно. Параллельно заботьтесь о здоровье. Переутомляться противопоказано. Делу время, а потехе час.

Если с кем-то в "контрах", ищите компромисс, задача судьбы — превратить соперников в друзей, практичных союзников. Все по-хозяйски и с пользой! Только совместные усилия принесут плоды.

Деньги не транжирьте, сверяйте часы желаний, потребность что-то приобрести может внушать лукавый.

Детей и любимых жалейте, у них еще продолжается кармическая полоса.

СТРЕЛЬЦЫ. На сердце весна любви. Если вы одиноки, выходите на романтическую охоту и запускайте амурные стрелы, они попадут в намеченную цель. Творите, влюбляйтесь, веселитесь, в искусстве обольщения противоположного пола вам равных не будет. Главное — осчастливить и вдохновить окружающих, рядом с вами у людей должны вырастать крылья.

Супружеским парам следует развлекаться вместе, ваши чувства переживают бурный расцвет, закладывая прочный фундамент для дальнейшего совместного бытия.

Основная задача: отдавайте как можно больше в окружающее пространство энергии любви, которая возвратится сторицей.

Держите руку на карьерном (бизнесовом) пульте, окунаться с головой в семейные дела (увольняться) нельзя.

По родным кровом дежавю, живите в мире и согласии с домочадцами — до 10 мая здесь идет отработка (полтора года) прошлых ошибок.

КОЗЕРОГИ. Направьте стратегические, материальные и энергетические ресурсы на решение семейных проблем, где витает дух модернизаций. Вы — капитан на семейном судне, оригинальный трудолюбивый хозяин, заботливый отец, надежный любящий партнер. К детям, любимым отнеситесь с максимальным вниманием. Им отведена судьбоносную роль. Старые карьерные планы реализуются успешно, все, что наметили, идет хотя и с пробуксовками, но продуктивно, благодаря давним покровителям сильных мира сего. Главное — везде успевать, как дома, так и на работе и своевременно, в зависимости от обстоятельств, менять тактику действий.

Если мучают болячки, перепроверяйте поставленные диагнозы, здесь виновником дезинформации может стать нечистый. Ввести вас в заблуждение и настращать — вот его цель.

ВОДОЛЕИ. Вам общение с людьми, короткие поездки, дружеские посиделки, светские тусовки, свежие впечатления нужны, как воздух, для поднятия тонуса, обмена деловым опытом, профессиональными знаниями. Согласовывайте личную свободу действий с требованиями окружения, идите навстречу их пожеланиям.

В семейных пенатах разворачиваются судьбоносные события, где в случае разногласий вам следует уступить и пойти навстречу требованиям родных. Тогда и собственные интересы не пострадают. Не будьте эгоистами!

Сидеть квочкой на месте нельзя. Движение — это жизнь. Поездка в святое место (прежде вы там были), подальше от дома положительно отразится на духовном развитии. В крайнем случае, можно поностальгировать мысленно.

Если чего-то очень хочется, неистовые страстные желания разбиваются о камни преград, смиренно терпите, это кармическая плата за прошлые ошибки.

РЫБЫ. Старайтесь меньше себя позиционировать на публике, занимайтесь внутренним развитием. Если заняты поисками прибыльной работы, успех вам сопутствует. Куйте железо пока горячо, принимайте оригинальные предложения (заработать можно нетрадиционным способом). Будущее карьеры (бизнеса) призрачно, здесь правят балом демонические силы, поэтому если у вас духовная броня непробиваемая, все будет нормально. Главное — быть в согласии с неугомонным "хочу", соблюдать баланс между "дай" и "на". Однако, если для вас скупятся, не гнобите жадюгу, значит вы ему обязаны и должны расплатиться.

Первоочередная задача — инвестировать собственные ресурсы в благие дела.

Это неделя взаиморасчетов с окружающими, когда судьба посылает "кредиторов" из прошлого. Брачным парам для укрепления отношений нужно найти общее практическое дело — интересное и прибыльное.