Каким будет 2017-й год для Украины – прогноз астрологов (видео)

2017 – в сумме комбинация цифр года равна единице. Именно потому в следующем году жизнь украинцев, говорят нумерологии, начнется как с чистого листа. Больше всего повезет тем, кто будет трудиться, не покладая рук.

Для того, чтобы узнать личные предсказания на новый год, программа "Ранок з Україною" на канале "Украина" советует сложить цифры дня, года и месяца вашего рождения. Получившееся число – решающее. Например: 01.01.1972 – 0+1+0+1+1+9+7+2=21, 2+1=3

Счастье в 20-17-м будет у "девяток", "единиц", "двоек" и "пятерок". У них наладится все, что раньше не складывалось. А вот "четверки" и "семерки" в этом году разбогатеют. Их ожидает повышение в должности и успех в делах материальны. Не открывать бизнес, не делать крупных покупок, закрыть старые дела и побольше работать советуют эксперты "восьмеркам" и "тройкам". А вот "шестеркам" в следующие 12 месяцев лучше оставаться незаметными – год неудачный для всего.

"Для людей, у которых личное число 6, это будет очень депрессивный год. 2017-й считается в нумерологии не самым лучшим для брака, для зачатия, для приобретений. Лучше все пустить на самотек и заняться обучением, здоровьем", – советует нумеролог Людмила Савина.

Какой же будет политическая ситуация? Карты Таро, которые видят сквозь пространство и время, предрекают новые лица во власти, повышение рождаемости и важные изменения в сфере образования. А вот безвиза, к сожалению, на горизонте не видно. "В 2017-м я еще не вижу, что украинцы свободно пересекают Европу. Но мы уже постепенно приблизимся к этому моменту", – говорит маг Дмитрий Дульский.

Попытки улучшить отношения с Америкой, а еще несколько важных шагов, которые приведут ситуацию на востоке к логическому завершению. И у карт есть хорошие новости. "Я могу четко сказать, что в 2017-м году будет стабильность украинской валюты. То есть доллар чуть-чуть упадет. Карты говорят о том, что доллар по отношению к гривне будет стабильным", – утверждает маг.